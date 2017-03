La Renfe justifica els 2,5 milions menys en obres perquè les pot fer sense moure una via

S'ha trobat la forma que no calgui desplaçar lateralment la via 4 perquè hi càpiga l'ascensor. Aquesta és l'explicació que ha donat Renfe al fet que inicialment es fes una previsió de 5,4 milions d'euros per a les obres de millora de l'estació de Manresa i, finalment, les licitin per 2,9 milions.

La companyia ferroviària ha assegurat que no es pot dir que els 2,5 milions d'euros de diferència han quedat pel camí, perquè es farà tot el que estava previst inicialment, però amb una despesa inferior perquè no cal afrontar les costoses obres de desplaçament lateral de la via.

L'altra explicació de la substancial diferència és que la companyia ferroviària assegura que s'acostumen a fer previsions inicials superiors de despesa per si sorgeixen imprevistos que les farien inviables amb una provisió de fons més ajustada.

En cas contrari, que l'obra tingui un cost més baix del provisionat, com ha passat a Manresa, l'actuació es pot dur a terme igualment i, simplement, s'ajusta la dotació econòmica. El departament de comunicació de Renfe fa notar que l'important no és el volum de diners previst inicialment, sinó si la dotació econòmica permet assolir o no els objectius marcats, i això, precisament, és el que passarà a l'estació de Manresa. Des del punt de vista de la companyia, que sigui a un cost més reduït del que s'havia contemplat inicialment no hauria de ser motiu de suspicàcies polítiques.

Cal recordar que el grup municipal del PSC va retreure al govern de Manresa que la inversió a la Renfe hagués minvat 2,5 milions. El president del grup municipal socialista, Felip González, va criticar que un diferencial que va qualificar d'«espectacular» es justifiqués dient que quan es van anunciar els 5,4 milions no hi havia projecte executiu de l'obra. Renfe reitera que les previsions inicials estan subjectes a canvis substancials quan es concreten en un projecte executiu. «Es tira llarg per no fer curt, i la veritat és que la provisió inicial de fons normalment mai s'arriba a gastar», asseguren des del departament de comunicació de la companyia.

Renfe espera que es destaqui que s'invertiran gairebé 3 milions d'euros a millorar l'estació de Manresa i que aquesta quantitat no és arbitrària, sinó la necessària per materialitzar de la forma més eficient possible els objectius.