El Conservatori acull aquest matí el rodatge d'un anunci de cotxes

El rodatge d'un espot publicitari de la marca de cotxes Lexus ocupa, aquest dijous al matí,el carrer de Jaume I, en ple centre de Manresa. Segons ha pogut saber Regió7, la gravació s'està duent a terme a l'interior del teatre Conservatori, on l'equip de treball enregistra imatges de dues noies assegudes a la llotja i d'una banda formada per quatre músics dalt de l'escenari. Es tracta del rodatge per part de la productora Widescope d'un espot, en el qual, després que els nois de la banda i les dues joves intercanviïn mirades, marxaran junts en un cotxe Lexus.

La gravació mobilitza prop d'un centenar de persones, entre el personal tècnic, actors i els músics que apareixen sobre les taules del Conservatori.

Tot i que el rodatge s'està duent a terme a l'interior del teatre, el desplegament tècnic que comporta ha trasbalsat l'activitat al carrer de Jaume I, on s'han instal·lat els diversos camions d'equipament i, fins i tot, una petita parada de càtering.

Preguntats per aquest diari, els responsables de la filmació han explicat que un cop acabin la feina a la capital bagenca, cap a 2/4 de 12 del migdia, l'equip es desplaçarà cap a Solsona per tal de prendre les imatges del cotxes en circulació per la carretera.