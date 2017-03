L'esperança de vida de les manresanes, per sobre de la mitjana catalana

Manresa és una de les ciutats d'Europa amb l'esperança de vida de les dones més elevada. La mitjana és de 85 anys. En el debat d'una proposició sobre l'envelliment i la dependència que va tenir lloc en el ple celebrat ahir va sorgir aquest tema, si bé la dada que es va donar va ser imprecisa.

Entre les moltes estadístiques que inclou, l'anàlisi de salut de la FUB per al nou Pla de Salut de la ciutat, encarregat per l'Ajuntament a la institució universitària, diu que, com va explicar, ahir, a aquest diari Carlota Riera, degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa i coordinadora de l'anàlisi, Catalunya és la tercera regió d'Europa pel que fa a l'esperança de vida de les dones, mentre que, en relació amb els homes, es troba entre les deu primeres regions.

Tot i que la dada és per regions i no per ciutats, el fet que, a Catalunya, l'esperança de vida de les dones a Manresa sigui una mica superior a la mitjana catalana, fa que, al continent europeu, el seu posicionament també estigui, per lògica, més destacat. Quant als homes, la mitjana d'esperança de vida a la capital del Bages és de 82 anys, tres menys, si es compara amb la de les dones.