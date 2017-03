Les Escodines proposa tallar carrers perquè s'hi pugui jugar

L'Associació de Veïns de les Escodines demanarà a l'Ajuntament que els principals carrers del bar-ri, l'Escodines i el Sant Bartomeu, es tallin al trànsit un cop la setmana perquè els nens i nenes hi puguin jugar sense problemes. La proposta ha sorgit d'un procés participatiu entre veïns del barri, també els infants. Aquests són els qui van reclamar poder jugar al carrer, segons la presidenta de l'AV, Carme Carrió.



Per a Carrió, els nens i les nenes del barri no tenen espais per jugar i, en canvi, «quan una ciutat aposta pels infants millora la qualitat de totes les persones». La proposta de l'associació de veïns forma part de les accions que s'han proposat en un procés participatiu que ha engegat l'entitat veïnal per definir com volen el barri i els espais que s'han de reurbanitzar, com per exemple tot l'entorn de la plaça de Sant Ignasi.



Carrió va fer l'anunci ahir durant la presentació de nous espais que guanya les Escodines per a ús públic. Es tracta d'un solar al car-rer de Sant Bartomeu, 23-25, cantonada amb Aiguader, on s'ha tirat a terra una casa que hi havia en ruïnes. Ara s'urbanitzarà, s'enjardinarà i s'hi col·locarà un banc. Es convertirà en una petita plaça.



L'Ajuntament també ha signat un conveni amb la propietat d'un altre solar proper, al Sant Bartomeu, 19, actualment tancat, que també permetrà obrir-lo i integrar-lo a l'espai públic.



Segons el regidor de Planejaments i Projectes Urbans, Marc Aloy, les Escodines és un barri «molt dens amb poc espai públic», i «aquestes petites actuacions per recuperar espais buits i obsolets del Centre Històric reverteixen significativament en la dinàmica del barri».



Aquesta iniciativa, amb un pressupost de 12.000 euros, forma part de les mesures que l'Ajuntament de Manresa es va comprometre a dur a terme amb els veïns de les Escodines per frenar els problemes de convivència, mobilitat i incivisme que hi va haver a final de l'any passat. S'ha actuat en temes de seguretat, s'han col·locat bandes sonores per pacificar la circulació i ara es portarà a terme l'actuació urbanística.



El comissionat pel Centre Històric, Adam Majó, va afirmar que s'estan fent petites actuacions i d'altres de més entitat com la de l'entorn del museu. «És la part que hi posa l'Ajuntament, que no és poca. Però els veïns i propietaris s'han de creure el barri i el centre històric com fa l'Ajuntament perquè és patrimoni de tots».