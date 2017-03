Lacetània i EPSEM estrenen col·laboració per portar alumnes a l'enginyeria minera

A Catalunya hi ha un dèficit molt important d'enginyers i tècnics. Les empreses en demanen, però no n'hi ha. Ni en pugen, perquè manquen vocacions. A això cal afegir el mal que va fer la crisi de la construcció a segons quins estudis. És el cas de l'Enginyeria Minera de la Politècnica, que encara no s'ha recuperat de la davallada d'inscripcions. Per capgirar-ho, el curs vinent estrenarà col·laboració amb l'institut Lacetània.



A partir del curs 2017-2018 s'incorporaran 58 nous crèdits al cicle formatiu de grau superior de Projectes d'Edificació que imparteix el Lacetània, que convalidaran un curs del grau d'Enginyeria Minera de l'EPSEM. El que es fa, en definitiva, és donar una empenteta als estudiants d'aquest cicle perquè s'apuntin a mines, si volen, on, dels 30 alumnes que s'hi inscrivien habitualment, amb la crisi han baixat a 10.



L'associació esmentada, en què s'ha implicat Ensenyament, és nova, suposa crear un CFGS inèdit i, alhora, generar una estretíssima col·laboració entre les dues institucions públiques, fins al punt que la UPC cedirà a l'institut els seus laboratoris i aules d'informàtica específiques per fer pràctiques i assessorarà el professorat del Lacetània pel que fa al contingut dels dos mòduls de nova creació que s'incorporaran al cicle.



Ahir al matí, els directors dels dos centres –Rosa Argelaguet per l'EPSEM-UPC i Francesc Delis per l'institut Lacetània– i dels respectius estudis –Francesc Fernández, cap del departament d'Edificació i Obra Civil del Lacetània, i Lluís Sanmiquel, cap de la Secció d'Enginyeria Minera de l'EPSEM-UCP– juntament amb el director d'Ensenyament a la Catalunya Central, Toni Massegú, van presentar aquesta col·laboració. Ho van fer amb entusiasme i amb el convenciment que podria ser el principi d'una gran amistat. La fórmula es podria repetir més endavant amb altres cicles.



Argelaguet va aprofitar la presentació per insistir que «a Catalunya i a fora de Catalunya hi ha una gran quantitat d'empreses que reclamen tècnics, i no n'hi ha», inclosos enginyers de mines, que tenen unes sortides professionals que van molt més enllà de treballar a la mina, va recordar. Va criticar la quantitat «ingent» de carreres que hi ha i va demanar publicitar les que «realment tenen sortides importants i que són de l'àmbit tecnològic». Va dir que als centres públics fer-ho «ens costa molt», i que un altre camí són associacions com la presentada ahir.



Delis es va afegir a les reflexions d'Argelaguet i va insistir en la necessitat de corregir el tema de la demanda de les empreses. «En tots els nostres cicles formatius de les branques industrials tenim més demanda per cobrir llocs de treball que no pas oferta. Hi ha un període de pràctiques i, a hores d'ara, a mig curs ja no tenim alumnes per portar-hi». Quant al nou cicle, va apuntar que, a banda de complementar-se per dalt amb el grau d'Enginyeria Minera, el màster de Mines i el doctorat en Recursos Naturals, ho farà per sota amb el CFGM de Construcció de Sant Vicenç de Castellet i el d'Indústries Extractives que s'imparteix a Súria i a Mollerussa.