L'agent d'acollida municipal atén 890 persones originàries de 61 països durant el 2016

Gairebé nou-centes persones -concretament 890- de 61 nacionalitats diferents han estat ateses durant el 2016 per l'Agent d'Acollida de l´Ajuntament de Manresa, situat a l'Oficina d´Atenció al Ciutadà (OAC). D´aquest total, 401 persones han arribat directament del país d'origen, el que suposa el 45,05% del total, amb un increment respecte el 2015 d´un 19,55%, augment molt significatiu respecte la tendència d´altres anys.

De la resta de persones ateses, 489 provenen del moviment interior, la majoria d'altres municipis de Catalunya, entre les quals hi ha 54 persones que s'han reempadronat -cal recordar que per la legislació d'estrangeria tot estranger que no te permís permanent ha de renovar el padró cada 2 anys.

Enguany, i derivat de l'existència d'un Centre de Protecció Internacional a Manresa, s'han començat a atendre els sol·licitants de protecció (refugi-asil). Des que es van començar a empadronar el novembre passat i fins a finals d'any, han estat 23 les persones ateses per aquest motiu.

Per orígens, trobem que les principals nacionalitats son: Marroc (394 persones, el 44,26% del total); Romania (56, el 6,29%); Xina (46, el 5,16%) Pakistan (37, el 4,15%); Hondures (37, el 4,15%); Veneçuela (35, el 3,93%); Senegal (26, el 2,92%); Colòmbia (22, el 2,47%); Rep. Dominicana (17, l´1,91%) i Ucraïna (13, l´1,46%).

Per gènere, el 55,61% són homes i el 43,93% són dones. Per grups d´edat: els infants representen el 14,5% (126 persones), els joves, el 30,56% (272) i els adults, el 55,28% (492).

Han arribat amb passaport: 440 persones. el 49,43% (al 2015 van ser 294, el 32,2 %); amb permís de residència amb dret a treball (70 persones) amb permís permanent ( 222); amb permís de residència (50) i amb permís comunitari (96).

Dins els motius d´arribada, el reagrupament familiar suposa 136 casos (l'any 2015 havien estat 75). D'aquests el reagrupador principal és el pare (44), el marit (34); els fills i la mare (17 cadascú), l'esposa (16), fet que assenyala una gran variabilitat de situacions i un increment del 44'8% respecte l´any 2015



Principals necessitats dels nouvinguts



A banda de l'atenció personalitzada i el traspàs informatiu general sobre la ciutat i la societat, l'Agent d´acollida deriva a serveis o recursos, alguns més generals, i altres més específics segons les necessitats. L´any 2016 s'han detectat les següents problemàtiques i s´han derivat als següents recursos:

Idioma: 668, 75,05%; Relacionades amb la situació legal (estrangeria): 448, 50,33%; Treball: 198, 22,24%; Salut: 829, 93,14%; Educació: 138, 15,50%; Formació: 52, 5,84%; Serveis Socials: 47, 5,28%.

Arran de les atencions, les persones han estat derivades a departaments interns o externs. Pel que fa als interns les derivacions més destacades, han estat les següents: al CIO (Servei ocupació: 221 persones, 24,83%); a Ensenyament (118, 13,25%); i a Serveis Socials (43 , 4,83%). Les derivacions externes han estat per motiu de llengua (formació lingüística) (449, 74,15%); Salut (836, 93,93%); Delegació govern (319, 35,84%), CITE-Centre d´informació de Treballadors estrangers (28, 32,13%); Bages per tothom (285, 32,02%); Policia (169, 18,98%); i Educació (30 p, 3,37% ).

A banda d´aquest volum de persones vinculades a la primera acollida, s´han atès per a consultes puntuals un total de 2.258 intervencions amb població d´origen estranger (any 2015: 1.800 p) per diversos motius i en relació a consultes de tota mena (documentació, tràmits, etc) fet que suposa una part molt significativa de la seva feina.



L´Agent d´Acollida informa als nouvinguts



L'Agent d'Acollida és un tècnic municipal ubicat ala Oficina d'Atenció al Ciutadà-OAC, i que segueix en les seves funcions la Llei i el Decret d'Acollida de Catalunya. Porta a terme el servei de primera acollida de la població nouvinguda arribada a Manresa, i fa funcions d'informació, derivació i suport als nous ciutadans d'origen estranger empadronats, així com els retornats (espanyols emigrants a l´estranger que retornen). Aquest servei es va iniciar el darrer trimestre del 2008, i rep finançament de la Secretaria d´Igualtat, migracions i ciutadania.

Un cop la persona acaba el tràmit d'empadronament, passa a ser atès per l'Agent d'Acollida municipal, el qual, a banda d'informacions bàsiques de la societat i coneixement de recursos i serveis, lliura material informatiu imprès, deriva a serveis, etc. Per tal de dur a terme totes aquestes funcions, és important poder comptar amb el coneixement de diversos idiomes, i en el cas de l'Agent d'Acollida, a banda del català i castellà, té domini de l´àrab (clàssic i dialectal marroquí), el tamazigh (bereber) i el francès.

Altres tasques que duu a terme són: informar i donar l'hora per les persones que volen fer el reagrupament i necessiten l'informe d'habitatge (2016: 196 persones ateses), i les persones que necessiten un informe social per fer l'arrelament, o bé renovar, (97 persones ateses el 2016).

Igualment fa una tasca de suport i informació més enllà d´aquestes funcions marcades com Agent d'Acollida a l'atendre tot un ampli sector de població que se li adreça per temes tant diversos com són: complimentar alguna documentació que s´ha de presentar a nivell municipal o extern, consultes sobre serveis municipals, traduir documentació oficial que no s´entén, etc. El total d´intervencions fetes el 2016 han estat de 2.258 persones.

Dins la OAC, se li requereix en diverses ocasions ajudar a traduir davant dificultats d'entesa amb part de la ciutadania immigrada, o bé dubtes dels informadors relacionades amb tràmits d´estrangeria, etc. També des de l'OAE (Oficina d'Activitat Econòmica) se'l requereix per consultes relacionades sobretot per temes d´activitats (comerços).

Així mateix col·labora en el reforç de certes línies d'intervenció del pla d'Acollida on es precisa el seu suport: Cursos d´acollida de coneixement de la societat i el seu marc jurídic (Mòdul C); revisió de llistat bimensual de nous empadronats de cara a l´enviament de la carta de benvinguda; llistats d´alumnes en edat d´escolaritat obligatòria; traducció de cartes o documents; entre d´altres.