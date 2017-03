L'Ajuntament de Manresa retira la placa a Mercè Angla Escaler

La Comissió 8-M, grup format per associacions feministes i anticapitalistes de Manresa, va batejar com a plaça de Mercè Angla Escaler el solar entre els carrers Mel i Urgell en el marc dels actes del 8 de març, el Dia de la Dona.

L´Ajuntament de Manresa ha retirat la placa perquè «no es va complir el procediment habitual per escollir les denominacions de carrer. Hi ha una comissió de treball de nomenclàtor que decideix aquests temes, i els noms de tots els espais públics es decideixen en aquest organisme i s´aproven al Ple Municipal».

Mercè Angla Escaler va ser fundadora de l´Associació de Veïns del Barri Antic. Va esdevenir un dels puntals de l'Associació de Veïns del Barri Vell quan es va formar, el 1976, i va treballar per la rehabilitació del centre històric.

Activista veïnal, va fundar l'associació l'any 1976 juntament amb una colla de joves del Barri Antic amb l'objectiu de dignificar un barri habitat bàsicament per gent treballadora. Entre les seves reivindicacions també hi havia aconseguir escoles bressol i serveis per a la gent gran.

Era l'època en què van començar a sorgir els moviments veïnals a la ciutat per reclamar millores generals i també que es tingués en compte l'opinió dels ciutadans a l'hora de planificar els barris. Els serveis, gairebé inexistents fins aleshores, van ser la seva gran lluita.

La tasca d'Angla al capdavant de l'Associació de Veïns del Barri Antic va fer que el 2001 fos homenatjada amb motiu del 25è aniversari de l'entitat veïnal. Ja llavors va ser designada presidenta d'honor de l'associació en reconeixement a la seva tasca. El 2009 va rebre un nou homenatge durant la presentació del calendari "Veïnes Ciutadanes".

Aquest mateix any l'activista veïnal també va rebre un reconeixement durant les festes del barri. Va ser en el decurs del pregó que llavors va pronunciar un altre veí del Barri Antic, el president del Bàsquet Manresa i excap del grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Manresa, Josep Vives.

Angla va formar part de la junta de l'associació fins l'any 2006.