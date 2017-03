L'Hospital de Sant Joan de Déu acull la VIII Jornada de Geriatria del Bages

La VIII Jornada de Geriatria del Bages, que organitzen conjuntament la Fundació Althaia i la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM), se celebrarà el pròxim dijous 23 de març. Es tracta d´un fòrum que té per objectiu reunir professionals de l´atenció geriàtrica que treballen en diferents recursos i nivells assistencials per tal que puguin compartir noves experiències i coneixements.

La jornada inclourà dues taules rodones en què es debatran diversos temes vinculats a la complexitat clínica dels pacients. També hi haurà la conferència Age management: l´art de l´envelliment generatiu, a càrrec d´Edita Olaizola, psicòloga industrial, directora de l´Ecosistema Intern en People plus! Profit i membre de la Xarxa Sènior Carisma.

La VIII Jornada de Geriatria del Bages tindrà lloc a la Sala d´actes de l´Hospital de Sant Joan de Déu a partir de les 9 del matí. La inauguració anirà a càrrec del Dr. Ignasi Carrasco, director assistencial d´Althaia; Sílvia Graell, directora de l´Hospital de Sant Andreu, i el Dr. Pere Bonet, president de la junta comarcal del Bages de Col·legi de Metges de Barcelona.

La cloenda comptarà amb la intervenció de Manel Jovells, director general de la Fundació Althaia; Manel Valls, director general de la Fundació Sociosanitària de Manresa i Mercè Rosich, regidora de Cohesió Social, Salut i Gent Gran de l´Ajuntament de Manresa.

Podeu consultar el programa de la jornada en aquest enllaç.