Cap vot en contra del protocol ferroviari

El ple municipal va aprovar el protocol per resoldre l'encaix de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a la trama urbana de Manresa. L'Ajuntament, la Generalitat i FGC signaran properament un document que es recollirà al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en què es comprometen a redactar, en un termini de 18 mesos, un document marc que concretarà com resoldre definitivament la integració del traçat ferroviari a la ciutat.



La decisió es va prendre sense cap vot en contra. Tots els grups van votar a favor excepte els regidors de la CUP, que es van abstenir. Gemma Tomàs va recordar que en l'aprovació inicial del POUM van votar a favor «perquè contenia aspectes com l'eix de transport públic entre Sant Fruitós, Manresa i Sant Joan que, per funcionar de la millor manera, requereix la construcció del pont del cementiri i el trasllat de l'estació d'autobusos, que no té cap sentit si no es trasllada també l'estació dels FGC. Aquest canvi semblava debatut i consensuat, però en aquest protocol no es plasma».



L'exregidor d'Urbanisme Joaquim Garcia (PSC) va explicar el vot favorable pel fet que «entenem aquesta proposta de protocol com una oportunitat afegida per obrir i treballar en totes les diferents iniciatives que s'han desenvolupat en el nostre sistema ferroviari de Ferrocarrils de la Generalitat. Una oportunitat per plantejar-nos-ho tot sense apriorismes».



L'actual regidor d'Urbanisme, Marc Aloy (ERC), va posar de manifest que el PSC havia estat l'únic grup que havia fet aportacions sobre el tema durant els darrers 4 mesos i va qualificar de «surrealista» la posició de la CUP perquè el protocol «no parla del pont del cementiri ni de l'eix interurbà».



Aloy va assegurar que el protocol «no ve amb posicions preconcebudes ni decisions predeterminades», sinó que obre un marc nou per trobar solucions.