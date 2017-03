La Coordinadora estrena casa a l'Ateneu

La nova seu de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, al segon pis de l'Ateneu les Bases, va quedar petita, ahir, en l'acte d'inauguració. Que va quedar petita no és una frase feta. Amb prop de 700 socis, són molts els que no es van voler perdre la cita.



La inauguració la va obrir la presidenta de l'entitat, Fina Dordal, que va agrair el suport i confiança de l'Ajuntament i l'Ateneu, i va assegurar que «ens entendrem en tot» i que «no us decebrem». Va aprofitar l'ocasió per retre homenatge a Josep Maria Ballonga, un dels socis més antics, que és a la Coordinadora des del 1996 i la va presidir del 1997 al 2004. Actualment, n'és el president honorífic i en continua sent part activa.



En el seu torn, l'alcalde, Valentí Junyent, que van acompanyar quatre regidors del govern, va celebrar que, amb l'entrada de l'entitat a l'Ateneu, guanya encara més pes la idea que sigui un equipament pluridisciplinari.



L'espai se cedeix per 5 anys, prorrogables a 5 més. Fins ara, tenia la seu al passeig de Pere III, 94.