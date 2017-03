La urbanització del camí de la Gravera s'encalla pel desacord amb dos propietaris

La falta d'acord per l'ocupació d'uns terrenys de dos propietaris diferents farà endarrerir l'inici de les obres d'urbanització del camí de la Gravera de Manresa. En aquest sentit, Valentí Junyent, alcalde de Manresa, va explicar ahir, en l'assemblea de l'Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer, que les obres no es podran començar abans de l'estiu, encara que la previsió del consistori era poder-les començar el primer semestre d'aquest any.



Segons va explicar l'alcalde als veïns, ara mateix «no podem dir quan estarà acabat» per la falta d'aquest acord. Junyent va detallar que hi havia un total de cinc propietaris amb els quals s'havia d'arribar a un acord per ocupar les seves propietats durant les obres, fet pel qual dos d'ells reclamen una indemnització, mentre que n'hi ha tres que «estan disposats a sacrificar el seu hort o propietat» per millorar el vial.



Per la seva banda, el regidor Marc Aloy va destacar que amb un pressupost de l'entorn de 350.000 euros és el segon projecte urbanístic de la ciutat amb més pressupost, només darrere de la remodelació de la zona de la Bonavista.



Aloy també va assegurar que el projecte per urbanitzar el vial, que té una llargada d'uns 500 metres i actualment suporta una gran densitat de trànsit però que no té ni voreres, està gairebé enllestit i que es presentarà després de Setmana Santa. Llavors, va dir el regidor, s'iniciarà el procés de licitació de les obres, que es pot allargar un termini d'uns dos mesos més. Amb tot, l'execució de les obres queda supeditada a tancar l'acord amb els propietaris afectats.



El camí de la Gravera connecta la barriada Mion amb el barri Saldes-Plaça de Catalunya, i la seva millora és una de les reivindicacions històriques del barri. De fet, en la mateixa assemblea, el president de l'associació de veïns, Juan José Porcel, es va encarregar de recordar que es tracta d'un carrer que actualment no té ni voreres i pel qual «els cotxes passen molt embalats», motius pels quals «dono gràcies a aquí i a allà dalt perquè no hagi passat cap desgràcia».



Tot i que el projecte encara no està acabat, el mateix Aloy va destacar que es resoldran aquests problemes ja que la urbanitzación preveu un carrer amb dos carrils perquè hi circulin els vehicles i també unes voreres que faran 1,5 metres d'amplada, de manera que hi haurà espai perquè hi passin els vianants i també els cotxets. A més a més, es preveu la construcció de la xarxa de clavegueram, motiu pel qual la urbanització també requereix que es firmi un acord amb Aigües de Manresa.



El tema urbanístic també va centrar una bona part de les queixes dels veïns. El president Porcel va reclamar una solució per evitar els problemes que quan plou genera l'aigua que baixa de la muntanya del Puigberenguer i que provoca que els carrers de la zona quedin totalment inundats.



Tampoc no van faltar les queixes per la manca de manteniment dels carrers, que, segons els veïns, estan plens de sots.



Una altra reclamació en l'àmbit de la via pública va ser que es completi la senyalització de les masies del Poal. Segons Porcel, ja fa anys que es va denunciar que les ambulàncies tenien problemes per trobar les masies de la zona i es va instal·lar una trentena de cartells per indicar com arribar-hi, però que encara en falten una vintena més. L'alcalde, Valentí Junyent, va assegurar que va prendre nota per resoldre-ho «com més aviat millor».