Una xerrada sobre la repressió franquista centra la Jornada contra el Feixisme

Unitat contra el Feixisme i el Racisme Bages es va unir a la Jornada Internacional contra el Feixisme i el Racisme. Una acció que es va portar a terme ahir a diferents ciutats d'arreu del món encaminada a desmuntar els discursos d'odi vers la població migrada i a recordar que el perill del feixisme és encara viu. L'acte organitzat a Manresa va consistir en una xerrada a la plaça de Gispert sobre la repressió de la immigració en els primers anys del franquisme, a càr-rec de l'historiador José Miguel Cuesta, i que va servir per trobar certs paral·lelismes amb la situació que s'està vivint avui.



Tal com va conèixer el públic present, el franquisme, empès per la por que l'afluència de població cap a ciutats com Barcelona, Ter-rassa o Sabadell durant els anys 40 i 50 comportés un esclat social, va establir que les persones que hi anaven a viure necessitaven un contracte de feina i un habitatge. Si això no era així, en el cas de Barcelona, per exemple, es traslladava els immigrants al pavelló de les missions de Montjuïc, on eren internats per ser repatriats cap a les seves localitats d'origen.



Tal com va remarcar el ponent, «aquesta situació recorda els CIE que tenim actualment al país, però en aquell cas s'hi detenia persones de l'interior de les mateixes fronteres».