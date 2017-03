Botiguers i veïns de la plaça Gispert es conjuren per donar vida a la zona

Música, art, poesia, dansa, geganters, teatre i mercat al carrer. Són algunes de les activitats que cada cap de setmana se celebraran a la plaça Gispert d´aquí fins el pròxim 17 de juny. Veïns i botiguers s´han conjurat per omplir de «color i vida» aquesta zona i frenar el declivi que, asseguren, amenaça la Gispert i els voltants.

Amb el suport de l´Ajuntament i d´entitats i col·lectius de la ciutat, han ideat una programació d´actes que començarà aquest dissabte a 2/4 de 5 de la tarda amb una ballada dels Gegants de Manresa pels carrers de l´entorn de la plaça. Diumenge a les 12 del migdia hi haurà una exhibició de swing.

Per a Maribel Arribas i Lluïsa Viñas, promotores de la iniciativa, la plaça Gispert té una centralitat que cal promoure. «Sembla que Manresa s´acabi a la Plana de l´Om o a la de Sant Domènec», afirmen.

L´activitat a la Gispert i al carrer Vilanova ja va començar amb la fira de l´Aixada. Llavors es van afegir al recorregut medieval de la ciutat i la resposta va ser positiva. Per això s´han engrescat a donar continuïtat a activitats durant tota la primavera i també estan oberts a acollir actes de la festa major.

Segons Arribas, en aquesta part del Barri Antic hi ha entitats fortes com el Cercle Artístic i l´Agrupació Cultural, i equipaments com el Conservatori de Música o l´escola Joviat. «Això ens ha de fer reaccionar encara més». A part d´això «tenim l´encant de ser una plaça on hi van a parar 7 carrers».

A més a més de les activitats d´aquest cap de setmana s´han programat una trobada de bruixes i remeieres pel maig, un mercat dels encants, lectures de poesia o una jornada de pintors a la plaça a càrrec del Cercle Artístic.

Botiguers i veïns van començar a actuar per capgirar la imatge de la plaça arran dels actes d´incivisme que hi havia fa un any. Ara es mobilitzen no tan sols per fer-hi activitats al carrer, sinó també per crear una associació de veïns i comerciants. Ja han reclamat que el fanal torni a fer llum. L´Ajuntament s´ha compromès a que sigui una realitat.