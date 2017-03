L'acte per obrir els 125 anys de les Bases de Manresa tindrà tres presidents a la taula

Aquest divendres, un dia abans de la constitució de les Bases de Manresa, el 25 de març de l'any 1892, tindrà lloc al mateix lloc, al Saló de Sessions de l'ajuntament de Manresa, el primer acte de l'any sencer dedicat a commemorar aquesta efemèride. Els presidents de la Generalitat, del Parlament i de la Diputació de Barcelona, Carles Puigdemont, Carme Forcadell i Mercè Conesa, respectivament, seuran junts a la taula.

La previsió, si el temps acompanya, és posar una pantalla gran a la plaça Major per tal que qui ho vulgui -tenint en compte les reduïdes dimensions i, per tant, aforament, del saló de plens- ho pugui seguir des d'allà. L'acte començarà a les 7 de la tarda i, a banda dels parlaments de les autoritats, inclourà quatre fragments del que hi van dir 125 anys i un dia enrere en el mateix saló Domènech i Montaner, Àngel Guimerà, Torre Sant Pol i Lluís Espinalt.

Avui al matí s'ha fet la presentació a l'ajuntament de l'acte d'aquest divendres i d'altres dels que configuraran el programa dissenyat pels comissaris de l'aniversari, Francesc Comas i Jordi Rodó, que s'han encarregat de repassar-los al costat de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i de la primera tinent d'alcalde, Mireia Estefanell. Junyent ha remarcat que les Bases van suposar un fet cabdal per a la història de Catalunya i del catalanisme, i que recordar-les és una oportunitat per projectar la ciutat a la resta de Catalunya. No ha volgut passar per alt el fet que, malgrat que els moments històrics no són comparables, ha apuntat, és una efemèride que té lloc en un moment trascendental per al país. Tant ell com Rodó han remarcat que la casa gran de Manresa torni a agafar protagonisme justament ara que ha estat declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

El programa d'actes es dividirà en quatre àmbits: l'institucional, l'acadèmic, el divulgatiu i el ciutadà, en el qual s'ha convidat a implicar-se les entitats de la ciutat. El primer, inclourà la celebració d'aquest divendres 24, mentre que, l'endemà, quan s'escaurà exactament l'aniversari de la constitució de les Bases per a la Constitució Regional Catalana, s'obrirà a la ciutadania el Saló de Sessions, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, per tal que tothom qui ho vulgui en pugui conèixer la història, el que van significar i els vestigis que n'han quedat, com la placa del 1931 i la del centenari.

Dins de l'àmbit acadèmic, s'incidirà en el coneixement de la Manresa de l'època, quan es van celebrar les Bases, amb conferències i debats d'abast local i també nacional, amb la participació del CCCB i l'IEC. Quan s'acabi la commemoració dels 125 anys, el 25 de març del 2018, amb un acte que s'ha de concretar (Comas ha comentat que voler-lo programar ara seria fer "ciència futura"), l'IEC recollirà tota la documentació generada en una publicació.

La part divulgativa constarà, entre d'altres, d'una exposició sobre "Les Bases i el Catalanisme" de la Diputació de Barcelona que s'estrenarà el gener del 2018 a Manresa, on s'estarà tres mesos per anar després a Barcelona.

Finalment, l'àmbit ciutadà ja té programat, el 24 de febrer del 2018, un concert de l'Orfeó Català al Kursaal, la vingida del qual a la capital del Bages va generar el naixement de l'Orfeó Manresà.