L'institut del Xup serà un dels vuit centres de secundària que s'obriran el curs vinent

L'institut del Xup de Manresa serà un dels vuit nous centres d'educació secundària que es posaran en funcionament el curs vinent a Catalunya, tal com ha confirmat aquest dilluns Meritxell Ruiz, consellera d´Ensenyament, durant la presentació de la preinscripció escolar.

El centre -batejat com a Institut Manresa Sis- ocuparà un espai cedit per l'escola de primària Muntanya del Drac i és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, al costat de l´Institut Viladecans, l´Institut Ca l´Arnús a Badalona, l´Institut Marti Pous a Barcelona, l´Institut d´Alpicat, l´Institut de les Cinc Sènies a Mataró, l´Institut de Miami Platja a Mont-roig del Camp i l´Institut Can Periquet a Palau Solità i Plegamans.

També s'obriran set noves escoles: a Barcelona Eixample 1, Eixample 2, Cartagena, Anglesola, Gràcia i Flor de Maig, i, a Montgat, l´Escola de Montgat (1P3). I hi hauran sis nous instituts escola: l´Institut Escola de Gavà Mar per transformació de l´Escola Gavà Mar, l´Institut Escola Trinitat Nova a Barcelona per fusió i integració de les escoles Sant Jordi i Sant Josep Oriol i de l´Institut Roger de Flor, l´Institut Escola Antaviana per transformació de l´Escola Antaviana a Barcelona, l´Institut Escola El Til·ler per transformació de l´Escola Bernat de Boïl a Barcelona, l´Institut Escola Torre Queralt per transformació de l´Escola Torre Queralt a Lleida, i l´Institut Escola Mediterrània per transformació de l´Escola Mediterrània a Tarragona. La creació dels instituts escola consolida un model d´escolarització per donar resposta a l´abandonament escolar o a la situació geogràfica.