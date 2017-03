Un manresà rep un premi d'1,1milions per un sistema que evita el frau al tren

La Unió Europea ha premiat amb un 1.100.000 euros l'empresa Awaait Artificial Intelligence, liderada per l'enginyer manresà Xavier Arrufat, per la innovació del seu sistema antifrau en l'àmbit del transport. El manresà és el creador d'un detector pioner basat en intel·ligència artificial per evitar que hi hagi usuaris que es colin a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). De fet, el premi europeu pretén ajudar les petites empreses que basen el seu negoci en la innovació, i la quantitat del premi representa el 70% del projecte que l'empresa d'Arrufat va presentar. El seu sistema està funcionant, i FGC pensa instal·lar més detectors en estacions de la línia del Llobregat. Ara n'hi ha a les estacions barcelonines de plaça de Catalunya, Provença i Muntaner.



«Hem quedat primers en la nostra categoria i estem molt satisfets. No només per la dotació econòmica del premi, sinó per la projecció que això significa. Ja que el premi també permet participar en congressos i fires del nostre àmbit. Així, ens obre les portes, encara més, a la internacionalització i a establir contactes que seria complicat aconseguir d'una altra manera», explica Arrufat a Regió7. A l'empresa hi ha més participació de la Catalunya Central perquè l'altra persona que està al costat d'Arrufat des de l'inici és el masquefí Andreu Figueras. Un cop guanyat el premi, l'enginyer manresà està pensant en fer créixer el negoci, ja que aquest any vol augmentar la plantilla de tres a, possiblement, vuit persones. I l'any que ve, amb les noves perspectives gràcies al premi, fins a deu. «Aquestes ajudes estan molt bé, perquè això també ens permet invertir en patents, per a la qual cosa es necessita un pressupost important», destaca.



Gràcies al seu sistema, la quantitat de persones que entren a l'estació sense picar la targeta s'ha reduït el 70%. És per aquest motiu que FGC pensa en instal·lar el detector a estacions de la línia del Llobregat, els combois dels quals arriben fins a Manresa i Igualada. Cal veure encara en quines estacions. A part, Awaait està negociant amb dues empreses de transport públic de fora de l'estat espanyol la instal·lació de les càmeres antifrau.



«Podríem dir que, amb aquest premi europeu, som jugador de la Champions. Fent un símil, és com si el bàsquet Manresa aconseguís la Copa d'Europa», destaca Arrufat. En la convocatòria dels premis (s'hi van presentar a instàncies d'Acció, l'agència que treballa per a la competitivitat de l'empresariat català) hi havia 1.500 propostes, i 156 en la mateixa categoria de l'empresa Awaait. De tots els projectes presentats a escala europea van obtenir premi 66, set dels quals són catalans.



El sistema ideat per Awaait és innovador perquè el detector compara imatges i estableix patrons de moviments de manera que pot detectar si hi ha dos usuaris que entren junts. Quan això passa, envia la freqüència de pas a l'interventor de Ferrocarrils que hi hagi més a prop i aquest demana la targeta de transport a les persones que han passat sense validar-la per la màquina.



El sistema d'Awaait ha permès estalviar 1,2 milions d'euros a FGC en controls dels interventors des que es va posar en marxa a la primera estació, l'any 2015. El sistema fa possible treballar amb marges inferiors al 0,3% d'error, segons explica l'enginyer manresà, que ara pensa en fer créixer la seva empresa.