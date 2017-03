El PSC de Manresa diu que s'obrirà un crematori al costat del cementiri

Les famílies que opten per la cremació s´han de desplaçar a Terrassa o l´àrea metropolitana Arxiu Particular

El PSC de Manresa ha fet públic que la modificació urbanística del polígon del Pont Nou aprovada inicialment en el ple municipal del passat mes de gener té com a finalitat «fer possible la construcció d´un forn crematori de difunts».

En un comunicat, el president del grup municipal del PSC, Felip González, explica que l´Ajuntament de Manresa va aprovar el mes de gener desencallar el sector de planejament "Pla Parcial Plana del Pont Nou" adequant-lo a algunes sentencies judicials que afectaven a les càrregues urbanístiques dels propietaris i també per, segons que va dir el regidor de Territori, Marc Aloy, desencallar «una primera petita fase d´obres, perquè sabem de la voluntat d´un dels propietaris proper al Camí Vell de Rajadell que té interès en poder desenvolupar la seva parcel·la», segons cita textual de l´acta del ple.

Aquest dissabte, l´alcalde Valentí Junyent i el mateix regidor de Territori, Marc Aloy, van assegurar davant d´un centenar de veïns i veïnes a l´assemblea de l´Assocviació de Veïns Mion-Puigberenguer que, "en poques setmanes", podria haver notícies entorn de la futura construcció d´un forn crematori de difunts al polígon industrial de la Plana del Pont Nou.



Incineració a Manresa

Segons va dir l´alcalde al veïnat, al Pont Nou «està prevista una actuació que permeti tenir la incineració a Manresa i que la gent que opti per aquesta opció la pugui fer a la nostra ciutat; però ens passa que tot en l´administració és més lent del que hauria de ser».

I, seguidament, va donar la paraula al regidor Aloy que va afirmar que, a Manresa, hi ha diversos espais on hi podria haver un forn crematori però que no pot ser al casc urbà on Manresa té els seus tanatoris. Podria ser -va explicar- en polígons industrials com el dels Dolors, els Comptals o Bufalvent, però «les empreses funeràries -va afegir- el que desitgen és que els forns crematoris estiguin a prop d´allà on han d´acabar anant a parar les cendres, que és al cementiri. A la Plana del Pont Nou, que és un polígon que ara està per desenvolupar, hi ha hagut una gestió urbanística important perquè això fos possible», va concloure.



Demana explicacions

Amb la finalitat de promoure la transparència, El PSC demana al govern que doni explicació i detall sobre aquest cas, «quina empresa està interessada en construir al Pont Nou? Quin tipus d´instal·lació? En quin espai en concret? I si és a la parcel·la que es va dir al ple de gener en què hi havia un 'propietari' amb voluntat de desenvolupar».

També vol saber quin tipus de permisos caldrà concedir i quins requeriments legals haurà de complir l´esmentada promotora per tirar endavant amb el projecte.

El Grup Municipal del PSC no entén «quina pot ser la raó per la qual l´equip de govern no va fer públic en el seu dia (fins aquest dissabte, a la Mion) que alguna o algunes empreses funeràries estan interessades en construir un forn crematori a la Plana del Pont Nou, al costat del Cementiri. Un interès que hauria mobilitzat els serveis urbanístics de l´Ajuntament per fer-ho possible, però sense dir-ho a la població ni als regidors i regidores que ho vam aprovar».

Segons Felip González, que hi pugui haver un crematori a la ciutat «és una bona notícia perquè segur que això significarà un abaratiment del cost d´aquest servei per als usuaris de la ciutat però, insistim, no acabem de veure per quina raó no s´hauria de saber que hem fet el que hem fet en gestió urbanística per fer-ho possible».

És per aquesta raó que «demanem explicació pública a l´equip de govern sobre aquesta qüestió que, pensem, és de vital importància i d´enorme interès en una ciutat que té entre els seus valors diferencials amb altres municipis de tot l´Estat el fet de ser la seu d'una de les experiències més lloables d'economia col·laborativa com són les anomenades ´comissions d´enterraments´ promogudes per les entitats veïnals des de fa tres dècades».