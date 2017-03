La Creperia representa Manresa a les semifinals de la Tapa de l'Any

La Creperia de Manresa ha representat a la comarca del Bages a la semifinal del concurs gastronòmic La Tapa de l´any 2017 que s´ha celebrat recentment a l´antiga Fàbrica Damm de Barcelona. Hi han pres part un total de 43 restaurants de Catalunya. L´organització és del Gremi d´Hoteleria de Sitges, on se celebrarà la final, i Damm.

El local manresà hi ha presentat una piruleta de porc ibèric amb melmelada de fruites del bosc i ceba cruixent. És el tast amb el qual van guanyar el premi a la millor tapa de Manresa per votació popular durant la quarta edició de la Ruta de Tapes per Manresa. Això és hi va donar accés a la semifinal. No han pogut passar, però, a la final.

El jura estava format per la periodista gastronòmica Carme Gasull,la periodista Belén Parra; el director de la revista Cuina, Josep Sucarrats; la professora Núria Bàguena; el redactor David Salvador; el xef Jordi Parra, el professor de cuina Òscar Teixidó i el periodista culinari Jordi Luque.

El títol de la Tapa de l´Any 2017 se´l disputaran 12 restaurants d´arreu de Catalunya en un acte que es farà el 9 d´abril a Sitges, coincidint amb la Ruta de Tapes de Sitges. El jurat serà el cuiner Nandu Jubany i el periodista Quim Masferrer.