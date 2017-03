L'Ajuntament de Manresa diu que no ha amagat informació sobre el crematori

En relació a la nota de premsa del PSC sobre el projecte de crematori de difunts, el regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy, assegura que l´equip de govern de l´Ajuntament de Manresa no ha amagat informació sobre aquest tema.

En un comunicat, Aloy explica que el pla parcial del polígon industrial de la Plana del Pont Nou es va aprovar el 2005. L´empresa Inversiones Funerarias Reunidas és titular d´una parcel·la en aquest sector, situada al camí vell de Rajadell, cantonada amb el carrer de la Lemmerz, des del mateix 2005.

"La seva voluntat d´instal·lar un servei d´incineració ve de lluny, però es va veure frustrada per la crisi econòmica, que va impedir que es tiressin endavant les obres d´urbanització del nou polígon", afirma.

L'Ajuntament vol desmentir que l´equip de govern hagi amagat informació sobre aquest tema.

Segons Aloy, després de tots aquests anys encallat, l´Ajuntament ha treballat per poder desenvolupar una part del polígon. Per aquest motiu, al llarg del 2016, pel Ple Municipal van passar fins a quatre vegades dictàmens relacionats amb la Plana del Pont Nou, i el gener d´aquest any es va aprovar la modificació del projecte d´urbanització. "Tal com es va explicar tant al Ple com a la comissió informativa, aquesta modificació incorporava una primera fase d´execució de les obres per donar resposta a la voluntat d´un dels propietaris per desenvolupar la seva parcel·la. En la documentació de totes aquestes aprovacions hi consta que la finca situada a l´espai on es farà aquesta primera fase d´urbanització és titularitat de l´empresa Inversiones Funerarias Reunidas. Aquesta informació ha estat a disposició dels grups municipals i és pública".

Un equipament d'interès

Per al el regidor de Planejament i Projectes Urbans, "no cal dir que un forn crematori de difunts és un equipament d´interès per a la ciutat".

En aquest sentit, l´abril de l´any passat el govern municipal ja va manifestar que l'Ajuntament estava treballant per tal que Manresa pugui disposar d´un servei de crematori i realitzant els tràmits i modificacions urbanístiques necessàries "amb la voluntat de poder tenir nous espais ben ubicats per atorgar les llicències per a la construcció del crematori i tanatori a principis del 2017, amb l´objectiu que en el termini d´entre 18 i 24 mesos pugui estar en funcionament".

Actualment, Ajuntament i empresa estan treballant els últims detalls per concretar la instal·lació del crematori. L´equip de govern considera que els detalls d´un projecte llargament reivindicat com aquest, i que ha estat fallit en d´altres ocasions, s´han d´explicar en el moment de tenir el compromís definitiu de l´empresa que vol tirar-lo endavant. La presentació es farà les properes setmanes.