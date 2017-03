Nous horaris i canvis en el bus Manresa-Barcelona

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha informat que implantarà el dilluns 27 de març un nou quadre d´horaris a la línia de bus que comunica Manresa amb Barcelona, amb parada a Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat.

La Generalitat assegura que els nous horaris del bus Manresa a Barcelona tenen com objecte "resoldre les disfuncions detectades arran del canvi de concessió, motivat per l´execució d´una sentència judicial".

Cal recordar que la UTE Bages Exprés va ser substituïda per l'empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, després que aquesta darrera guanyés al jutjat un plet que la reconeixia com a l'autèntica mereixedora del concurs d'adjudicació del servei.



La Generalitat assegura que "els nous horaris han estat confeccionats un cop escoltats tant els ajuntaments dels municipis afectats com els propis usuaris del servei, amb qui la Direcció General de Transports i Mobilitat s´ha reunit diverses vegades".

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat assegura que continuarà fent un seguiment diari del servei i convocarà una nova reunió de seguiment amb tots els consistori la primera quinzena d´abril i està obert a realitzar noves modificacions si el funcionament del servei ho fa necessari.





Les noves característiques són: