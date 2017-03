El PSC diu que els canvis al Pont Nou són per posar en marxa un crematori

El PSC de Manresa ha explicat que la modificació urbanística del polígon del Pont Nou té com a objectiu «fer possible la construcció d'un forn crematori de difunts».



El president del grup municipal, Felip González, lamenta que l'adequació s'aprovés inicialment en el ple de gener «sense citar en cap cas que hi podia haver una instal·lació funerària».



El PSC no entén per quina raó «l'equip de govern no va fer públic en el seu dia que alguna o algunes empreses funeràries estan interessades a construir un forn crematori a la Plana del Pont Nou, al costat del cementiri».



Tampoc s'explica que s'hagi «mobilitzat els serveis urbanístics de l'Ajuntament de Manresa per fer-ho possible; però sense dir-ho a la població (ni als regidors i regidores que ho vam aprovar) que ho estàvem fent amb aquest objectiu».



Per al polític socialista, que hi pugui haver un crematori a la ciutat és una bona notícia perquè segur que això significarà un abaratiment del cost d'aquest servei «i no acabem de veure per quina raó no s'hauria de fer públic que fem el que fem en gestió urbanística per fer-ho possible».





Una explicació pública



És per aquesta raó que demana una explicació pública a l'equip de govern sobre aquesta qüestió que és de vital importància i d'enorme interès, per exemple, en una ciutat que té entre els seus valors diferencials amb altres municipis de tot l'estat, el fet de ser la seu de les anomenades comissions d'Enterraments promogudes per les entitats veïnals des de fa tres dècades.



En nom de la transparència, el grup municipal socialista vol saber quina empresa està interessada en construir al Pont Nou, quin tipus d'instal·lació i en quin espai en concret.



Demana confirmació de si es tracta de la parcel·la que es va dir en el ple del passat mes de gener que hi havia un propietari amb voluntat de desenvolupar. També considera necessari que es faci públic els tipus de permisos que caldrà concedir i quins requeriments legals haurà de complir l'empresa per tirar endavant el projecte.