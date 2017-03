Una àmplia majoria del comerç de la carretera de Vic s'oposa al carril bus

La creació d'un carril bus a la carretera de Vic per part de l'Ajuntament de Manresa podria trobar una forta oposició en el comerç de la zona. De trenta establiments de la zona consultats per Regió7, la gran majoria es mostren contraris al carril bus, del qual es malfien perquè creuen que farà perillar moltes places d'aparcament en el que podria ser el toc de gràcia a la malmesa salut del comerç de la zona.



A hores d'ara només saben que entre les mesures que inclou el Pla de Govern 2016-2019 de l'Ajuntament de Manresa hi ha iniciar la reordenació de la carretera de Vic amb la implantació del carril bus. El document inclou el compromís de redactar el projecte d'urbanització de la carretera de Vic, al qual s'oposarien la major part dels comerciants com ho demostren els resultats de l'enquesta als 30 establiments consultats: 24 en contra, 3 a favor i 3 indecisos.



El punt de discòrdia en què coincideixen tots de manera unànime és en la pèrdua de llocs d'aparcament. Els botiguers creuen que a la carretera de Vic no hi ha gaires llocs per aparcar i la posada en marxa del carril bus agreujarà aquesta situació.



Joan Rubiralta, propietari de la rellotgeria Rubiralta, lamenta la situació, «com volen que la gent vingui a comprar a Manresa si treuen llocs d'aparcament, la gent anirà a Vic, que fa plorar d'enveja amb tots els aparcaments gratuïts».



Molts botiguers se sumen a l'opinió de Francesc Parcerisa, propietari de Gofratges i president de l'associació de comerciants de la zona, «no hi ha facilitats amb la zona blava i la gent no vol impediments per venir a comprar, i un car-ril bus és un impediment».





No volen perdre zona blava



Els comerciants de la carretera de Vic no volen perdre places de zona blava.



Josep Fornells, propietari de l'establiment Fornells, opina que «si treuen la zona blava d'aquí la posaran a un altre lloc i la gent acaba marxant a viure fora de Manresa perquè no es pot aparcar enlloc. Els botiguers hem d'oferir tiquets de pàrquing als clients pagats de la nostra butxaca».



La possible pèrdua d'aparcament és un tema que porta de cap tots els comerciants de la zona. Alguns reconeixen que als darrers anys han vist com l'espai comercial de la carretera de Vic ha anat perdent vida i amb la posada en marxa del carril bus i una possible reducció de la zona d'aparcament pensen que pot ser un cop definitiu per al comerç.



Així ho declara Juan Carlos Soler, un dels propietaris del centenari Bar Chinito, «el carril bus ens perjudicarà perquè ens traurà places d'aparcament, l'últim que faltava per acabar de matar el comerç de la zona».





I la càrrega i descàrrega?



Un altre aspecte que crea neguit entre els botiguers és què passarà amb les zones de càrrega i descàrrega. Amb la implantació del car-ril bus aquestes zones es poden veure afectades i això genera preocupació.



Àngel Rojo, propietari de l'establiment Módul mobles de cuina, aclareix que «les zones de càrrega i descàrrega són necessàries perquè els clients han de poder parar a la vora de la botiga per carregar»., argument amb el qual coincideixen altres fonts consultades com Vidres Artés, Rally electro-recanvis o Futurmodul La Fusteria. Els comerciants es pregunten si un carril bus és realment necessari a la carretera de Vic.



Mariona Martínez, empleada responsable de l'establiment Catim catalana d'impressió, és rotunda en confirmar que «s'equivoquen, com ho van fer amb el car-ril bus del carrer Gaudí, donarà més problemes que solucions. La circulació de la ciutat no està adaptada per tenir un carril bus».



Altres, com Josep Badia, propietari de Futurmodul La Fusteria, creuen que «el carril bus col·lapsarà encara més l'entrada i la sortida de la ciutat a les hores punta perquè reduirà el trànsit de dos carrils en un de sol».





Alternatives



Tot i la seva oposició, els botiguers de la zona donen possibles solucions per arribar a un punt on el projecte afavoreixi totes les parts implicades. Invertir en aparcaments públics gratuïts o donar avantatges als comerciants en uns aparcaments de pagament, fer voreres més amples amb la inclusió de zones verdes, reduir el cost de la zona blava i del bus.