El crematori que ara es desbloqueja a Manresa fa tres dècades que està encallat

Des del 1990 a Manresa es parla de la necessitat de dotar-se d'una incineradora de cadàvers. Durant tot aquest temps, les iniciatives públiques i privades per aconseguir-la no han reeixit, però sembla que ara va de debò.

El grup Mémora, al que pertany l'empresa manresana Fontal, és propietària d'un terreny a la Plana del Pont Nou des de fa 11 anys (vegeu Regió7 del 31 de gener del 2006) i ha admès que està «duent a terme gestions amb l'Ajuntament per implantar un equipament funerari a la seva parcel·la».

L'Ajuntament, per la seva part, ha concretat que qui va fer la compra del terreny va ser l'empresa Inversiones Funerarias Reunidas i que la presentació del projecte llargament reivindicat es farà les properes setmanes.

Qui ha posat el tema públicament sobre la taula ha estat el PSC mitjançant un comunicat en el qual recollia les paraules de l'alcalde Valentí Junyent i del regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, (vegeu Regió7 de dimarts) i les vinculava a la modificació urbanística aprovada en el ple municipal per a fer-ho possible. Després que el PSC lamentés que l'aprovació es fes «sense citar en cap cas que hi podia haver una instal·lació funerària», dimarts el grup municipal de la CUP va fer un comunicat en el que lamentava la forma com l'equip de govern havia conduït el tema.

La CUP recorda que els dictàmens de modificació del Pla Parcial del Pont Nou han passat per diversos plens municipals i per les corresponents comissions informatives. I que «tot i les demandes expresses dels partits de l'oposició, l'equip de govern no va informar en cap moment de la intenció de construir un crematori».

La CUP assegura que es temia que les modificacions eren un «vestit a mida» per a algun promotor, i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, «no va explicitar mai que la intenció fos la construcció de la infraestructura funerària. Per tant, la CUP creu que l'equip de govern ha amagat intencionadament una informació importantíssima, que de ben segur hauria influït en el posicionament de diversos grups municipals durant la votació del dictamen».

La CUP creu que la construcció del crematori menysté l'acord al que s'havia arribat al Consell Comarcal, on es va aprovar una moció seva que preveu la creació d'una comissió d'estudis en l'àmbit comarcal i no entén que l'equip de govern «ignori completament un acord pres pel ple del Consell».