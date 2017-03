La Generalitat planteja canvis al bus a Barcelona que no convencen usuaris

Les mancances endèmiques de comunicació en transport públic entre Manresa i Barcelona han situat els usuaris en una ratera i, ahir, el subdirector de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Benjamí Cubillo, va tastar en pròpia carn el que passa en aquesta situació: que els afectats mosseguen.



Afortunadament per a ell, abunden els afectats que es queixen molt de paraula –sobretot per xarxes socials– i molt poc d'acció, i només una vintena de patidors habituals van assistir a la reunió al Casal de les Escodines.



N'hi va haver prou per traslladar a la Generalitat el disgust i la ràbia que acumulen els usuaris del servei de bus de Manresa a Barcelona, que dilluns estrena nous horaris i mesures pal·liatives en les què els viatgers tenen dipositades poques esperances.



La culpa és del jutge. Aquest és el pal de paller de l'argumentari de la Generalitat: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la va desautoritzar donant la concessió a l'empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, i retirant-li a la UTE Bages Exprés, que al llarg dels anys havia anat acomodant el servei a base de frec a frec amb els usuaris i, a més, estava formada per empreses locals en disposició de mobilitzar vehicles de reforç amb agilitat.



Ara, Hispano Igualadina és la concessionària d'un servei amb les regles de joc marcades en un concurs del 2008 que no s'adiuen amb les necessitats del 2017.



La Generalitat està limitada a l'hora de collar l'empresa i el drama es produeix pel fet que els usuaris estan captius, perquè el servei que ofereix Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és per posar-se a plorar o per a practicants molt avançats de minmindfulness. Aquestes són les dues alternatives que sembla que tenen els usuaris del bus a Barcelona, perquè per molt bé que expressessin la seva decepció els vint presents haurien fet falta centenars perquè el missatge arribés d'una forma diàfana.



Els usuaris estan farts de dedicar tant temps cada dia a fer el trajecte, constaten en la seva pròpia carn que han sortit perdent, ja sigui culpa del jutge, de la concessionària o de la Generalitat i la immensa majoria ha desistit fins i tot de queixar-se.



Els que sí eren presents van demanar al representant de la Generalitat que com se'ls acut acceptar afegir una parada més a un trajecte que ja és suficient viacrucis i mantenir barreges d'usuaris que deixen a terra els de Manresa, permetre que el bus de les 6,50 surti després del de les 7, eliminar busos amb demanda quan acaba el calendari lectiu.



Només les moltes taules del subdirector de Transports i el convenciment que la Generalitat ha treballat, treballa i treballarà molt a favor de tots els usuaris li van servir per mantenir-se ferm i repetir una vegada i una altra que els usuaris no es poden malfiar d'uns canvis que encara no se sap si bons o dolents perquè entren en vigor dilluns que ve.



El problema és que ve de lluny i té molts fronts conseqüència de la manca històrica de pressió exercida per usuaris i governants manresans. El bus podria ser culpa del jutge. Tot plegat, no.