El mercat Puigmercadal regala pàrquing gratuït o una T2 per atraure clients

A partir de l'1 d'abril, els clients del mercat municipal de Puigmercadal, de Manresa, que realitzin una compra mínima -encara està per definir si serà a partir de 8 o 12 euros- tindran una hora d'aparcament gratuït, o bé podran obtenir una targeta T2 per al bus urbà. Fins ara l'equipament donava vals per poder aparcar de forma gratuïta a partir d'una compra mínima de 60 euros.

L'Ajuntament de Manresa va assumir a principi d'any la gestió directa del mercat i en aquest moment està treballant en la definició de la nova orientació de l'equipament, en la línia de convertir-lo en una icona de producte saludable i de proximitat.

El regidor responsable dels mercats, Jaume Arnau, acompanyat del responsable de la cafeteria del mercat, Joan Carles Moreno, i Rafael Camero, de la carnisseria Cardener, van presentar la iniciativa. La compra mínima es podrà assumir, si cal, per la suma de tiquets obtinguts a les parades.

Una segona opció serà obtenir una targeta T2 (dos viatges) per al bus urbà, també totalment gratuïta.

El 2 de gener passat, el mercat de Puigmercadal va iniciar una nova etapa en què l'Ajuntament va assumir directament la gestió. El regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, va explicar que la transició s'ha fet sense entrebancs i que l'Ajuntament treballa en diverses línies per tal de revitalitzar el mercat.

Des de l'assumpció de la gestió per part del consistori, hi ha hagut una primera fase de "gestió", en paraules d'Arnau, en la qual s'ha realitzat la transició de tots els aspectes de funcionament diari, bàsicament temes de caire administratiu, sense afectar el funcionament del mercat. S'ha donat continuïtat a les targetes de fidelització de clients i s'han fet algunes adequacions a les oficines i canvis en el servei de neteja.

Segons Arnau, actualment s'està treballant en la definició del model de mercat que es vol per a la ciutat. D'entrada, l'objectiu és que Puigmercadal sigui una icona de producte saludable, ecològic i de proximitat associat a la imatge d'espai que fomenti l'alimentació sana i el consum responsable.



Objectius concrets

Segons el regidor de Mercats, s'estan definint els objectius concrets en diversos àmbits i grups de treball, com ara la comissió municipal del Projecte Puigmercadal, que es reuneix setmanalment, o l'assemblea de paradistes (que ja s'ha reunit en dues ocasions). També s'han fet trobades amb els grups municipals.

D'altra banda, el mercat forma part d'un pla pilot de la Diputació de Barcelona, que actualment treballa en una diagnosi i properament també farà propostes per al futur de l'equipament.

Igualment, ja s'ha començat a treballar una nova imatge i un pla de comunicació del mercat, que serveixi per transmetre els valors i la singularitat que es vol atribuir a Puigmercadal. L'objectiu és presentar-la el mes de maig i a partir d'aquí implementar-la i tirar endavant accions de difusió.