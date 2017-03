Un record a la Seu de part dels seus amics

Fins al maig hi ha obres a la façana sud de la Seu, al tram de mur a l'esquerra del portal de Sant Antoni, fins a l'alçada del terrat. Les paguen els Amics de la Seu amb el darrer acapte que van fer. Ahir, membres de l'entitat van col·locar la primera pedra de l'actuació.



Segons va explicar la presidenta de l'entitat, Maria Pilar Pla, van decidir posar una primera pedra perquè quedi constància de l'actuació, tenint en compte que els diners invertits (44.770 euros) es van començar a recollir, d'entrada, per a un finestral que, finalment, es va poder restaurar amb diners del conveni per rehabilitar el temple, de manera que es va canviar l'objectiu de la inversió.



En el paquet que duien hi havia una versió catalana de monedes d'euro editada pel Gremi de Filatèlia i Numismàtica de Barcelona, una explicació de l'actuació i un exemplar dels estatuts de l'entitat. El van posar en un dels forats de la façana per a les antigues bastides, que després van tapar.