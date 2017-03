Creus que els manresans saben què són les Bases de Manresa?

JOSEP DEL VALLE, Manresa, 80 anys

«Té molta importància»

«Què va passar perquè tanta gent es posés d´acord? Ara no es deixa fer ni un referèndum per por de la resposta, però qui sap si sortirà que sí? Va ser el primer acte de catalanisme polític, i va aconseguir aglutinar molta gent».



FRANCESC VALCÁRCEL, Manresa, 57 anys

«La gent se n´ha oblidat»

«Va ser un intent català de reformar la llei espanyola per aconseguir l´estatus de nació que Catalunya havia tingut en el passat. El primer acte polític d´un sentiment que encara avui perdura, i que la gent sembla haver oblidat el seu inici».



MARIA TERESA PAUSAS, Manresa, 78 anys

«No són transcendents»

«No sóc de Manresa i no conec exactament què són les Bases de Manresa, però suposo que han tingut un pes molt important en el que és Catalunya avui en dia. És història. Tot i que per a mi no han tingut gaire transcendència».



JOAN FARRÉ CARMONA, Manresa, 61 anys

«Em diuen poqueta cosa»

«En sento parlar però no les acabo de situar. Sé que van ser els començaments del procés catalanista d´avui i que han tingut molta importància en l´àmbit històric. És el principi d´un tot i penso que té la seva rellevància».



XAVIER FÍGULS, Manresa, 36 anys

«L´inici del catalanisme»

«Gràcies a les Bases som on som políticament. Va ser l´inici del catalanisme, no només ideològic, sinó polític. El procés actual deu molt a les Bases de Manresa, un acte històric que tenia la intenció de demanar més autonomia per al país».



CLAUDIA ASTILEAN, Manresa, 19 anys

«Sé que són una avinguda»

«Realment no sé la importància i el pes que han tingut en la història les Bases de Manresa, només que hi ha una avinguda a la zona de la FUB que porta aquest nom. Em sonen, perquè n´he sentit a parlar, però no ho sé».





FRANCESC MOYÀ, València, 37 anys

«No les conec»

«Sóc de València, i tot i que fa tres anys que visc a Manresa mai no n´havia sentit a parlar. Sé que hi ha una avinguda que porta aquest nom, però no conec el seu pes històric. Suposo que han estat transcendents al llarg de la història».



NÚRIA MENGUAL, València, 32 anys

«No em diuen res»

«Mai havia sentit a parlar del concepte de catalanisme polític ni de les Bases de Manresa. En no ser d´aquí em queda una mica lluny. Suposo que sí que han tingut molta importància en el procés sobiranista actual, ja que en deuen ser els orígens».

TONI ROSELL, Manresa, 58 anys

«S´han de recuperar»

«Les recordarien si realment les poguéssim aplicar i portar-les a la pràctica. Que tot vagi tan lent fa que la majoria se n´hagi oblidat i que no n´hi hagi prou memòria. S´haurien de recuperar, ja que són una part important de la història».

SALVADOR FONTANÉ, Manresa, 53 anys

«125 anys del primer pas»

«Sé que ara se celebrarà el seu 125è aniversari, i això ens ha de fer mirar enrere per saber on som i d´on venim. Són un referent històric i cultural que fa que avui en dia tinguem l´oportunitat de lluitar pel nostre futur».