L'acte de les Bases generarà la suma de poder institucional més important vista a Manresa

Fa 25 anys, el saló de sessions de l´ajuntament de Manresa va acollir un acte amb els presidents de la Generalitat i del Parlament. Aquest divendres serà la segona vegada, amb l´afegit que, al costat de Carles Puigdemont i de Carme Forcadell, també hi haurà la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. Serà la cita amb més poder institucional que haurà acollit mai la ciutat. El motiu: commemorar l´aniversari de les Bases de Manresa. El 1992 va fer 100 anys; ara, 125.

Aquell 25 de març del 1992, com recordava aquest dimecres Juli Sanclimens, que aleshores era l´alcalde de la ciutat, «hi va ser tothom». Al costat dels presidents Jordi Pujol –que també hi serà aquest divendres– i Joaquim Xicoy, hi va haver un representant de tots els grups parlamentaris i set consellers, i els municipis hi van ser representats per Joaquim Nadal, president de la Federació de Municipis de Catalunya, i el mateix Sanclimens, president de l´Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Aquest divendres, a la presidència, al costat de Puigdemont, Forcadell i Conesa, hi seuran l´alcalde, Valentí Junyent, i la primera tinent d´alcalde, Mireia Estefanell. De la corporació municipal, ahir hi havia confirmats tots els regidors, llevat de Mercè Rosich (CDC), els tres de la CUP i Andrés Rojo (Cs). Hi haurà la senadora Mirella Cortès i els diputats al Parlament David Bonvehí, Adriana Delgado, Àngels Ponsa i Antonio Espinosa. També hi serà la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, i els alcaldes de Reus i Balaguer, on, amb Olot, Girona, Ter-rassa i Barcelona, es van celebrar les assemblees següents de la Unió Catalanista després de la de Manresa. De Vic, hi haurà la tinent d´alcalde de Cultura i Museus, Convivència i Seguretat, Susagna Roura.

A banda del manresà Antoni Llobet, secretari de Polítiques Educatives, de la Generalitat hi haurà set càrrecs dels serveis territorials a la Catalunya Central. També hi seran els presidents dels consells comarcals del Bages (Agustí Comas), del Berguedà (David Font) i del Solsonès (Pilar Fons), i els exalcaldes de Manresa Juli Sanclimens i Josep Camprubí, juntament amb una vintena de membres de la comissió cívica del 125è aniversari de l´efemèride, dels dos comissaris, de membres del consell de ciutat i de tres Medalles de la Ciutat.