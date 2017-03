Mig centenar de dones reflexionen a Manresa sobre les refugiades

Una cinquantena de dones van participar a la Casa Flors Sirera en l´activitat "I si fossis tu?", organitzada pel Programa de Cooperació i el SIAD Montserrat Roig, per tal de donar a conèixer les dificultats, patiments i lluites dels milions de dones que han de fugir de casa seva per motius polítics, ètnics, culturals, bèl·lics...



Betty Puerto, exiliada colombiana i experta en cultura de pau i resolució de conflictes, va donar a conèixer la seva experiència com a nouvinguda, i la bona rebuda que va tenir per part de la societat catalana, tot i les dificultats, segons va explicar, que suposa començar una nova vida a un país que res té a veure amb el seu lloc de procedència.



Després, i a través d´una dinàmica, les participants van tenir l´oportunitat de posar-se a la pell de diferents personatges per buscar l´empatia amb aquelles persones que han hagut de marxar del seu país i començar de zero en un de nou. En acabar la dinàmica es va fer una reflexió entorn els sentiments i pensaments que havia generat l´activitat, per acabar fent propostes de quines poden ser les nostres aportacions com a ciutadanes per contribuir a millorar la situació de les persones que arriben a la nostra ciutat buscant una vida digna.



Les participants també van poder veure l´exposició "Podries ser tu" elaborada pel Consell Municipal de Solidaritat amb la participació de diverses persones que han ofert el seu testimoni de vida i que busca treballar valors d´acollida a casa nostra. Una d´aquestes dones, l´Eugènia Serra, de 90 anys, també va participar a l´acte d´ahir oferint un breu i commovedor relat de com va ser el seu camí fins al sud de França fugint de la Guerra Civil.