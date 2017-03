El nou institut del Xup s'estrenarà amb dues línies i 60 places

El nou institut que s'estrenarà a Manresa el curs vinent, el del Xup, tindrà dues línies i 60 places, i hi podran accedir estudiants de tots els centres de primària de Manresa. Habitualment cada escola té adscrits 3 instituts on l'alumne té plaça segura quan fa al salt a secundària. Aquest any seran quatre si es té en compte el nou centre, que es coneixerà oficialment com Manresa Sis. Serà ubicat a l'edifici de l'escola Muntanya del Drac. El transport de Manresa al Xup serà gratuït.

És una de les dades que es van donar durant la xerrada sobre la preinscripció escolar, que comença aquest dijous, organitzada per l'Ajuntament per resoldre dubtes sobre el procés. Es va celebrar a la sala d'actes de la FUB2 i hi van assistir una trentena de persones. Hi va participar l'inspector d'Ensenyament Albert Ramírez i la regidora de l'Ajuntament Mercè Rosich.

La xerrada estava pensada per a famílies amb fills que per primer cop s'han de matricular a P3, o bé han de començar primer d'ESO. Els assistents van tenir l'oportunitat de plantejar tota mena de dubtes. El sorteig que se celebra per entrar en un centre en el cas que hi hagi empat, els barems de puntuació per accedir a l'escola o a l'institut, i les llistes d'espera van ser les preguntes més habituals dels pares i mares.

Del sorteig, Ramírez va dir que està «avalat matemàticament perquè tothom tingui les mateixes possibilitats». També va insistir que les famílies omplin totes les opcions de centres i instituts. Va afirmar que en més del 90 % dels casos l'estudiant entra en la primera opció escollida, encara que va reconèixer que això no és cap consol per a les famílies que no ho aconsegueixen.

També va explicar que en cap cas no s'augmentaran les ràtios de cada centre per fer-hi entrar més alumnes o que no es pot canviar d'escola o institut a mig curs «perquè des del punt de vista educatiu no és convenient».

Per primera vegada, el 15 de setembre els centres educatius publicaran la llista d'alumnes nous matriculats «per afavorir i millorar la transparència», va assegurar.