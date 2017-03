Portaentrepans ecològics per als alumnes de cal Gravat

Arxiu Particular

Imatge del Boc´n Roll Arxiu Particular

Alumnes de l´institut de cal Gravat de Manresa s´han marcat com objectiu que tots els estudiants del centre educatiu puguin fer servir un portaentrepans ecològic i reutilitzable, un Boc´n Roll, que serveix per embolicar entrepans, sandvitxos, peces de fruita o altres aliments amb un sistema de tancament amb velcro per a que s'adapti a aliments de diferents mides.

Els promotors de la iniciativa són alumnes de segon de FPB de Serveis Administratius de l'Institut que volen que que el seu projecte de final d´etapa estigui orientat a fomentar un estil de vida més saludable i sostenible mediambientalment.

Consideren que si tot l´alumnat de l'institut té el seu Boc'n Roll es contribuirà a reduir el consum d´embolcalls no reciclables i així, millorar la neteja del centre i ajudar al medi ambient.



Boc´N Roll propi

Per aconseguir fer un Boc´N Roll propi de l´institut de cal Gravat han posat en marxa una recollida de fons via verkami. Necessiten 2.500 euros.

Les aportacions aniran destinades íntegrament a la producció del Boc'n Roll.

No hi ha un calendari tancat. Els promotors volen que abans d'acabar el curs tot l'alumnat del centre disposi del seu Boc'n Roll. Tan bon punt aconsegueixin el pressupost iniciaran la comanda per aconseguir l'objectiu. Destaquen que es tracta d´un producte ecològic, reutilitzable, adaptable, higiènic, fàcil de netejar, lleuger, impermeable, lliure de BPA i educatiu.

El portaentrepans fa plegat 18 x 11 centímetres i desplegat 54 x 32 centímetres. Els alumnes han dissenyat un logo propi per al producte.