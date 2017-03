Què en pensen de les Bases de Manresa 30 membres de la societat civil?

Què és per a vostè les Bases de Manresa? Aquesta és la pregunta que ha fet Regió7 a trenta membres de la societat civil de la Catalunya Central. Aquests són els seus àmbits i els seus punts de vista:

DESDE MANRESA



ALBA BALTIÉRREZ, mestra retirada

El retorn de la Constitució

«Va ser quan van demanar la devolució de la Constitució catalana. No en sé gaire cosa més. També que va ser presidida per Domènec i Muntaner i que el secretari va ser Enric Prat de la Riba. Estic al cas de la celebració del 125è aniversari».



ENRIC MARTÍ, president de la Federació de Veïns

Compromís amb el país

«Va ser un moment històric per a la ciutat i també per a tots els catalans i catalanes. D´alguna manera va ser important perquè arribés l´autogovern de Catalunya, les bases perquè avancéssim. Representa el compromís d´unes persones amb el país».

GLÒRIA BALLÚS, excap de protocol de l´Ajuntament



Gent de diversos àmbits

«Són 17 punts bàsics per a una possible redacció d´una constitució per a un govern propi de Catalunya. Cal destacar que hi havia personalitats importants de tots els àmbits. Per a mi és el resultat del moviment catalanista que va sorgir al segle XIX».





XAVIER DE LAS HERAS, doctor en Química i professor de la UPC

Clara significació política

«En l´àmbit social i històric, va ser un esdeveniment de clara significació política en una Europa on renaixien les nacions amb un concepte modern. Deixa com a llegat un text que ha estat un clar referent en el catalanisme».





ABEL PIÉ, degà del Col·legi d´Advocats

Una sacsejada

«És la sacsejada que inicia un replantejament catalanista a l´època moderna. Va ser el punt inicial d´inflexió. Era una època diferent en què es plantejava una constitució regionalista, i ara es vol un altre tipus de constitució».

DES DEL BAGES



LLORENÇ FERRER, Navarcles, historiador i alcalde

Un gir polític

«És el primer document en què es planteja seriosament una sortida política diferent per a Catalunya, conservadora i allunyada del que va acabar passant, però va ser un pas molt important de cara a la posterior Mancomunitat i la República».



ÀLEX TRIPIANA, Cardona, Fundació Cardona Històrica

La constitució del s. XIX

«Un referent jurídic a partir del qual es va constituir un nou marc legal català, que va suposar un reafirmament de la identitat com a país i nació. És la nostra constitució del s.XIX, feta a Manresa, i això ens aporta singularitat com a comarca»



DOLORS GÓMEZ, Manresa, Cuineres del Bages

Més prestigi per a Manresa

«És un document que va arribar en un moment molt oportú per fer avançar políticament Catalunya, i el fet que es constituís a Manresa és molt significatiu per a la ciutat, perquè això podria haver ajudat a donar-li un cert prestigi».



DAVID ATZET, Santpedor, director SINS Cardener

Un punt d´inflexió

«Una declaració d´intencions sobre com calia configurar el país en consens entre tots els agents implicats. Va ser un punt d´inflexió en la vida política de Catalunya, i que es fes a Manresa va ser un gest: la política no només passava per la capital».



JOSEP EMILI PUIG, Manresa, coordinador ANC Bages

La base del catalanisme

«Van ser el punt de partida del catalanisme, del nacionalisme, i de l´independentisme que pugui venir al darrere. Com a manresà d´adopció és molt gratificant que la meva ciutat hagi estat un referent cabdal en aquest tema gràcies a les Bases».

DES DEL BERGUEDÀ/SOLSONÈS



ROSA SERRA, Puig-Reig. historiadora

Catalunya, país sobirà

«El primer document que sintetitza el pensament polític del catalanisme a final del segle XIX, que proclama que Catalunya es un país sobirà i per al qual proposa un model d´organització propi, encaixat dins l´estat espanyol».



DOLORS GRAU, Berga, professora

Un lloc de treball

«Les Bases de Manresa suposen un abans i un després per a Catalunya. Personalment, suposen el meu lloc de treball, ja que fa més de 30 anys que faig classes d´enginyeria química a a la UPC de Manresa, a l´avinguda de les Bases, 61-73».



XAVIER PEDRALS, Berga, historiador

Text bàsic del catalanisme

«Per a mi, són un document bàsic del catalanisme, reflecteixen un sentiment polític consolidat en el moment de ser redactades, i la continuïtat d´una reivindicació política, independentment de la seva difícil concreció real».



PEP RAFART, Avià, estudiós

Una fita històrica

«Van ser una fita històrica en el camí cap a la sobirania, i avui, 125 anys després, se´n continua parlant. Palesen que la reivindicació d´una autonomia més gran per a Catalunya ve de lluny, i en l´actualitat, encara no hi hem arribat».



ÒSCAR GARCIA, Solsona, regidor de la CUP

En el seu context

«Les Bases de Manresa cal entendre-les dins el seu context polític i històric. Tot i ser una proposta molt tèbia si la comparem amb les que es van fer posteriorment des de l´independentisme, són un dels primers passos del catalanisme polític».

DES DE L´ECONOMIA



PERE CASALS, president de la Cambra de Manresa

«No representaven tothom»

«Va ser la primera manifestació pública organitzada del catalanisme. La sensació que tinc és que no se´n va fer gaire cas, en el seu moment, perquè semblaven elaborades per un grup social que no representava tothom».



LLUÍS-VIDAL SIXTO, dirigent territorial de CCOO

«Un preestatut»

«Ho entenc com un preestatut d´autonomia. Va significar el ressorgir d´un catalansime polític, com ho va significar de la cultura la Renaixença. Amb tot, llavors era un pensament minoritari i no global a Catalunya».



JORDI FRANCH, professor de la FUB

«Se´n poden obtenir rèdits»

«L´hem de considerar com l´inici del procés sobiranista, que ha anat continuant. Tinc pocs elements per valorar-ho, però crec que ha transcendit poc. Amb tot, és positiu que fos a Manresa, perquè se´n podrien obtenir rèdits».



DAVID SANCLIMENS, professor de la FUB

«Manresa era important»

«Van significar els fonaments del catalanisme polític, qüestió que va molt lligada a la modernització del país, com passa ara amb el procés independentista. Que fossin a Manresa parla de la importància que llavors tenia la ciutat».



JOSEP SINCA, president de Gest!

«El principi de moltes coses»

«Van ser el principi de moltes coses. Avui molt dels seus punts no tenen vigència perquè el món ha evolucionat molt. A més, demostren que Manresa en el seu moment era una gran ciutat. Crec que han significat més per al país que per a Manresa».

DES DE L´ESPORT



JOSEP EMPEZ, president del Consell Esportiu Bages

L´embrió de la política

«Per a mi van ser l´embrió de la política catalana, que ja començava a pensar en un futur amb estat propi. Catalunya sempre ha sigut un país dins un estat que uneix moltes nacionalitats diferents. I era el primer pas per tenir drets propis»



MANEL BURÓN, president de l´Igualada Calaf Grup

Un paral·lelisme actual

«Va passar fa molts anys i crec que va ser semblant i que es podria fer un paral·lelisme amb el que estem vivint ara. Però són temps diferents, i si abans demanàvem quelcom dins d´un tot, ara ja demanem el tot. Va ser l´inici del camí».



NÚRIA PICAS, corredora de muntanya

Un tractat històric català

«Les Bases de Manresa és un tractat històric, no només de la ciutat, sinó a l´àmbit nacional català, com més tard ho va ser l´Estatut de Núria o l´Estatut de Miravet. Va ser com una Constitució a escala catalana, que per algun motiu, es va fer a Manresa».



JOAN LLEONART, director esportiu del CAM

Un acord d´Unió Catalanista

«Les Bases van ser un acord polític, però no sé ben bé de què anava perquè el meu camp no és la política. Sé que va ser un acord històric, que es va redactar un document però no sé en què es basava. Sé que va ser impulsat per la Unió Catalanista».



JORDI SERRACANTA, regidor d´Esports de Manresa

La voluntat de ser un poble

«Per a mi és un dels capítols de la història del nostre país més significatius, i més sent manresà com sóc, ja que va ser una redacció del que seria una Constitució catalana, un element de la voluntat de ser un poble en tota la seva plenitud».

DES DE LA CULTURA



ALBERT FÀBREGA, estudiós surienc

La base del nacionalisme

«Van ser les bases del nacionalisme català. El principi va ser el regionalisme i més tard es va convertir en la força del nacionalisme que es va estendre a Catalunya. L´any no us el sabria dir exactament. Devia ser a la Renaixença o a principi del XX».



NÚRIA CHECA, directora escola de música de Sant Joan

Semblances

«És una situació que s´assembla a la que tenim ara. S´estava buscant una forma d´autogovern diferent a través d´una constitució nova. Va ser un moment d´efervescència del nacionalisme català i una etapa cabdal per entendre la història del país».



JORDI BASOMBA, gerent del Kursaal

Aniversari

«Les Bases de Manresa es van crear fa 125 anys i ara la ciutat commemora aquest aniversari. Representen la primera constitució catalana que es va fer i són un pas important per al moviment polític nacionalista del país



ANNA ROTLLAN, catedràtica de francès

Idees regionalistes

«Va ser una constitució regional catalana. Es van fer un seguit de projectes per a la unió de tots els catalans. I es van redactar les bases que van servir per establir unes idees regionalistes. El 25 de març es farà un acte per celebrar-ho».



ERNEST MACIÀ, periodista manresà

Quilòmetre zero

«Són el quilòmetre zero del catalanisme polític i el naixement del catalanisme modern. És un moment en el qual el nivell econòmic del país puja coincidint amb la industrialització, i Catalunya té la necessitat de realitzar-se en altres esferes».