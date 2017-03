Del raïm a la copa, jornada sobre enoturisme al Bages

El proper dilluns dia 27 de març tindrà lloc la jornada tècnica titulada "Enoturisme al Bages. Del raïm a la copa" a l'Escola Agrària de Manresa. L'enologia i el turisme sembla que segueixen camins junts els darrers anys, i és que en moltes zones vitivinícoles estan unint aquests dos conceptes per trobar les diferències que les facin úniques com a opció de futur. El turisme del vi mou, a dia d´avui, milions de persones arreu del món. Són dos sectors que, per naturalesa, poden generar grans sinergies des del punt de vista econòmic i social.

L´objectiu general de la jornada és presentar les oportunitats que ofereix l´enoturisme com a element dinamitzador del territori adreçat a agricultors, restauradors, allotjaments, empreses d´activitats i emprenedors. A més a més dels wine lovers, el turisme del vi acosta un ampli ventall d´aficionats interessats pel vi. També hi ha un públic alternatiu que valora els espais vitivinícoles per desenvolupar altres activitats, les que realment els motiven (gastronomia, esport, senderisme, natura, patrimoni, etc..). És una modalitat de turisme sostenible i de proximitat que vertebra els visitants cap a les zones rurals, deslocalitzant la demanda de serveis.

Per a explicar-ho, la jornada serà moderada per Marc Bernardich, responsable de l'àrea d'Emprenedoria i Innovació i professor dels estudis d'Empresa de la FUB. Seguidament, Salvador Vernet, del celler Vermunver, oferirà una "Visió des del camp i el celler elaborador". Després, Lluís Tolosa, autor de la Guia d´Enoturisme del Bages i altres guies d'enoturisme, parlarà de les oportunitats per a restaurants, allotjaments i altres empreses.

Miquel Vidal, doctor arquitecte, màster en arquitectura i paisatge de la UPC, president del CEPvi i director del VI Congrés Art i Paisatge, parlarà d'"El paisatge vitivinícola, un actiu cultural i econòmic". David Esteller, de Touristlab, tractarà l'Emprenedoria i màrqueting de l'enoturisme. Per acabar, es farà la visita a les tines de pedra seca de la Vall del Flequer a càrrec de Ricard Vilalta, de bagesterradevins.cat.

Per apuntar-se a la jornada cal inscriure's prèviament omplint el formulari de l'enllaç https://goo.gl/VLQ2AK o bé contactant amb l'Escola Agrària de Manresa (Tel. 93 874 90 60 i A/e ccagraria.manresa@gencat.cat).

L'organitzen l'Escola Agrària de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de Manresa, la DO Pla de Bages i Meandre.