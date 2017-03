L´Ajuntament celebra amb un aforament per a 400 persones el gran dia de les Bases

Aquest divendres no serà un dia qualsevol a l´ajuntament de Manresa. La commemoració, aquesta tarda, dels 125 anys de les Bases de Manresa vestirà la casa gran amb els elements de les grans ocasions. Hi haurà domassos als balcons i catifes vermelles al vestíbul i escales; a la teulada onejaran les banderes grans, que ho faran a mig pal per l´atemptat de Londres. A banda de les 125 cadires que hi haurà al saló de sessions, en col·locaran 70 més a la sala de columnes, on hi haurà una pantalla per seguir l´acte, i 200 a la plaça Major, on també instal·laran una pantalla gran.

El temps tindrà la darrera paraula en alguns dels preparatius. És molt probable que plogui, de manera que, en comptes d´una pantalla gegant amb les cadires al cantó de la plaça tocant a la fonda de Sant Antoni, el que es farà serà posar-les sota els porxos amb un parell de pantalles a banda i banda. Quant a l´àliga de Manresa, que ha de tancar la celebració ballant a la plaça davant de les autoritats, si plou, no sortirà perquè no es pot mullar, i a sota els porxos no hi ha prou espai perquè pugui fer la seva actuació a aixopluc.



Rebuda de les autoritats



La rebuda de les autoritats abans de començar l´acte, a les 7 de la tarda, es farà a mitja plaça, on arribaran els vehicles i on les rebran l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la primera tinent d´alcalde, Mireia Estefanell, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà. La previsió és que, primer, arribi la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; després, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i en darrer lloc, el President de la Generalitat. En una segona línia, sota els porxos, hi haurà la corporació municipal, amb els regidors i la resta d´autoritats.

La presència dels macers és un altre dels elements de l´acte d´avui que servirà per donar-li solemnitat. Les dues figures estaran a banda i banda de la porta d´entrada a l´ajuntament i, una vegada a l´interior del saló de sessions, es col·locaran custodiant la taula presidencial.



La figura dels macers



Tal com explica el llibre de la sèrie Història gràfica de Manresa, els macers «tenien cura de les instruccions del cerimonial que eren dictades pel cap de protocol», tasca que desenvolupa la tècnica de protocol Fina Espinalt, que aquests dies és una de les persones més ocupades i sol·licitades de l´Ajuntament de Manresa, i que s´ha hagut de coordinar amb els caps de presidència dels tres presidents. Els macers «exercien diferents funcions: tenien cura de la neteja interna dels despatxos municipals, eren els encar-regats de rebre en primer terme les visites, distribuïen el correu intern, i, finalment, feien de porters de les cases consistorials», com avui.

Espinalt comenta que, tant al saló de sessions com a la sala de columnes veïna, totes les persones que hi haurà hi seran per invitació, i que s´ha procurat que hi hagi el màxim de representació ciutadana: entitats veïnals, culturals, de cooperació, d´immigrants, col·legis oficials, gremis, universitats...



Signatura del llibre d´honor



Ahir al matí, a banda de deixar pràcticament col·locades les catifes vermelles, també van instal·lar una tarima per a la premsa al darrere de tot del saló de sessions, i una vitrina abans d´entrar-hi on hi haurà documentació referent a les Bases de Manresa. La previsió és que l´acte duri una hora. Tot seguit, la taula presidencial (presidents, alcalde i tinent d´alcalde) anirà a alcaldia per signar el llibre d´honor de la ciutat, que també signaran els dos comissaris de la commemoració, Francesc Comas i Jordi Rodó. Tots set ho faran a la mateixa pàgina.