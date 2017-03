L'Associació de Veïns de la Sagrada Família demana als socis si voldrien ser incinerats

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família celebra aquest dissabte l'assemblea d'enterraments, a les 5 de la tarda, i l'ordinària, a les 6. Dins de la d'enterraments, ha demanat als veïns per primera vegada que responguin una consulta online sobre si desitjarien ser incinerats quan es morin. La presidenta de l'entitat, Marina Hosta, ha explicat que aquest és un servei que la secció d'enterraments no inclou i que el sondeig es fa per comprovar si caldria introduir-lo.

La secció d'enterraments té més de 800 socis, que engloben més de 2.000 beneficiaris. L'ens veïnal va enviar als socis una carta convocant-los a l'assemblea, on feia constar l'enllaç per respondre la pregunta sobre la incineració. Aquest divendres, a les 12 del migdia, s'acaba el termini per respondre.

També demà, l'associació de veïns ha organitzat una jornada de portes obertes. Consistirà en la celebració d'una festa davant del mercat de la Sagrada Família, al costat del CAP. Gràcies a la col·laboració del mercat es farà una rifa, mentre que el CAP, que celebra el seu 25è aniversari al barri, farà una matinal de portes obertes per poder-lo visitar. La festa inclourà una xocolatada amb coca per a tothom a 2/4 d'11 del matí i una mostra de les activitats que organitza l'associació de veïns.

Diumenge, com a cloenda de la jornada de portes obertes, tindrà lloc una caminada, gratuïta, als Tres Salts, per a la qual es demana inscriure's a l'avançada per temes organitzatius. Els participants rebran una poma i aigua durant un descans en el camí i, al final, al local de l'entitat, una mica de brou.