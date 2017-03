La mare de la nena autista aconsegueix que li facin les proves a Manresa

Arxiu Particular

Rosa Serrano amb la seva filla Alícia, en una imatge d´arxiu Arxiu Particular

Rosa Serrano, la manresana mare d´una nena autista, que havia denunciat amb la carta «Dret a la salut, quin dret?» els problemes de les famílies amb nens amb TEA a l'hora de fer-los proves mèdiques, ha fet pública una nova missiva en la què agraeix a Althaia haver-les pogut fer i la bona disposició amb la què van ser realitzades.



TRENCANT BARRERES PER L´AUTISME



Fa una setmana, a través d´aquest mateix mitjà reclamava els drets a la salut de la meva filla amb TEA (Trastorn de l´Espectre Autista) i demanava que se li poguessin fer a Manresa proves mèdiques que en altres nens no requereixen anestèsia ni quiròfan, però que en ella (per les seves característiques) és imprescindible fer-ho així. Fer-li una senzilla extracció de sang o posar-li una simple vacuna ens ha costat una espera de 4 mesos.

Aquest matí, per fi, ha estat possible, i a Manresa! I si la setmana passada em queixava, aquesta setmana no puc més que AGRAIR.

Agraeixo la bona disposició del personal d´Althaia que aquest matí, des de les 7 fins a les 10 han atès la meva filla Alícia i que han estat comprensius amb les seves particularitats, sense voler imposar res que pogués alterar-la, adaptant-se a la seva manera de ser, amb professionalitat i empatia.

Em direu que és la seva feina i que és com l´han de fer. I jo també dic que les feines es poden fer de moltes maneres. I quan es fan bé, també cal dir-ho. Metges, anestesista, infermers i infermeres, personal d´atenció al públic, pallapupes i personal de neteja amb qui ens hem creuat... han ajudat a fer d´una cosa que per a l´Alícia podia ser "traumàtica" (ja que no comprèn res del que se li fa), una cosa força natural.

Anem a una habitació, com si fos un hotel... Li donen un xarop en la seva cullera especial per a xarops... Li posem el seu pijama (no una bata estranya que no és seva)... Es posa dins del llit escoltant les seves cançons... i s´adorm.

No cal traslladar-la a una llitera, el mateix llit circula amb una nina dormida que somnia amb la Heidi i en cinc minuts ha entrat i ha sortit del quiròfan. Tot ràpid i eficaç. Genial! Per què no pot ser sempre així? Moltes gràcies a tots!!

Tant de bo tots els hospitals comarcals segueixin aquest exemple. Quin pes se´ns trauria als pares.

El diumenge dia 2 d´abril és el Dia Internacional de Conscienciació per l´Autisme. El lema d´enguany a nivell d´Europa és "Trenquem barreres per l´autisme". Avui, a Sant Joan de Déu de Manresa, n´han trencada una. Gràcies Althaia! Endavant!

Rosa Serrano i Centelles

Mare de l´Alícia (nena amb TEA)

Presidenta de la Federació Catalana d´Autisme