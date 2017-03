Monbus assegura que els canvis al bus a Barcelona milloraran el servei

El gerent de Monbus a Catalunya, Cleto Vázquez, i el responsable de comunicació, Ricardo Martín, van assegurar aquest dijous a Regió7 el seu convenciment que els canvis en el servei d'autobús entre Manresa i Barcelona que s'implantaran dilluns el milloraran i que els usuaris així ho percebran.

Després del malestar expressat per usuaris a la Generalitat, titular de la línia, en la trobada mantinguda al Casal de les Escodines , Monbus ha volgut aportar al debat públic a l'entorn del servei el seu punt de vista.

Segons Cleto i Martín, es reforçarà la capacitat del servei i s'escurçarà el temps que els viatgers passen a l'interior dels vehicles. I això serà així per diferents motius. En primer terme, explica Cleto Vázquez, perquè «es reforça el servei en hores crítiques. Quan a la tarda venint de Barcelona s'omplen els cotxes i queda gent a terra, el que fem és posar dos vehicles d'alta capacitat, un per a Manresa i un altre per a Olesa».

A més, el gerent per a Catalunya de Monbus afirma que s'ha arribat a un acord amb la direcció general de Transports i Mobilitat, que «és també un compromís amb els usuaris», perquè si hi ha un bus que va a Manresa i s'omple i en el mateix horari n'hi ha un altre que va a Olesa i té places lliures, si hi ha demanda el vehicle «recollirà la gent que ha quedat a terra i prolongarà el servei fins a Manresa».



Menys minuts



El fet que tots els vehicles surtin des de l'estació d'autobusos millorarà el servei perquè «el 60% dels usuaris agafen el bus a Valldaura i el 40% a l'estació. En els directes, fins ara sortien de Valldaura, anaven a l'estació i cap a Barcelona. Ara sortiran de l'estació i els viatgers de Valldaura s'estaran deu minuts menys a l'autobús», explica Vázquez.

El fet que els serveis directes de Manresa accedeixin a la C-16 per l'entrada del polígon de Bufalvent, sempre segons el gerent per a Catalunya de Monbus, permetrà un estalvi d'entre 3 i 5 minuts en relació amb el trajecte actual, que és Valldaura, estació i agafar l'autopista per Viladordis.

Un altre avantatge serà que si un cotxe s'omple «i queden 3 o 5 persones a terra, se'ls garanteix que si a la mateixa hora hi ha un servei no directe el puguin agafar i no es quedin sense servei. Perquè els cotxes que van per parades sempre porten places buides».



Nova parada



Interrogat sobre si els minuts que es poden guanyar accedint a la C-16 per l'entrada de Bufalvent no queden neutralitzats per l'obertura dilluns d'una nova parada a la Zona Universitària, Vázquez ho descarta perquè «els usuaris que baixen a una parada que no és terminal ho poden fer en 30 segons».

Vázquez recorda que les parades de la Zona Universitària «han estat molt reclamades pels usuaris i hi ha una distribució diferent de les connexions que té ja sigui Palau Reial o Zona Universitària en relació amb la línia de metro amb la qual enllacen i altres sistemes de transport com el Tram».

Per això no s'obre una parada i se suprimeix l'altra sinó que es dóna l'oportunitat als usuaris que enllacin amb el sistema de transport que els vagi millor.

Vázquez demana que, a banda de sensacions, no se'ls acusi de dedicar més temps a fer els mateixos trajectes «perquè nosaltres no canviem la carretera».