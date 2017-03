Esfune critica que es vulgui obrir un crematori a menys de 500 metres del Congost

L'Associació Esfune, vinculada a l'empresa que s'ha presentat al concurs per obrir un crematori a Sant Fruitós de Bages, critica que la companyia Mémora vulgui obrir un crematori amb el vistiplau de l'Ajuntament a prop del cementiri de Manresa perquè se situa a menys de 500 metres de la zona esportiva del Congost.



Esfune considera que el projecte de crematori «no compleix la Directiva Europea 2008/98 ni el Reial Decret 100/2011 que estableix la prohibició d'instal·lar un forn crematori a menys de 500 metres d'un equipament sensible. Entenent com a equipaments sensibles hospitals, geriàtrics, centres educatius i centres o zones esportives».



Dins dels 500 metres entren de ple total o parcialment el pavelló de bàsquet, el complex de l'antic Congost, el camp de beisbol, els vestidors d'equips de futbol, el rocòdrom i les pistes d'atletisme.



L'Associació Esfune assegura que té previst encarregar un estudi d'impacte mediambiental de la implantació del crematori i que posarà en marxa una campanya informativa a les diferents directives dels clubs esportius ubicats a la zona del Congost, i també, als usuaris que utilitzen les instal·lacions del Congost. També durà a terme contactes amb els diferents grups municipals del consistori municipal de Manresa i una recollida de signatures entre els usuaris del Congost i els residents als barris de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada propers a la ubicació.