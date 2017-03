Josep Rueda deixa la presidència de la Font dels Capellans després de 38 anys

L´històric dirigent veïnal de la Font dels Capellans de Manresa, Josep Rueda, ha posat punt i final a 38 anys ininterromputs al capdavant de l´associació de veïns del barri. L´assemblea que s´ha celebrat aquest dissabte ha triat nou president, avalat per la junta. Es tracta de Said Ghoula, enginyer mecànic de 43 anys d´origen magribí que s´està a Manresa des dels 5. En fa 18 que viu a la Font dels Capellans.

Rueda s´ha emocionat en el seu comiat de la presidència de l´associació entre aplaudiments dels veïns que hi han participat. «Després de 38 anys arriba el dia de dir adéu, encara que seguiré al barri».

Ha assegurat que «tots recordem com era el barri el 1975. Meravellós però amb dificultats i moltes coses a fer. Això ha canviat gràcies a l´associació de veïns, a tota la gent que hi ha passat i, sobretot, als veïns i veïnes».

A l´assemblea Rueda ha dit que marxa satisfet. «Hauré fet alguna cosa malament, i demano perdó, però content amb el que s´ha fet bé. I això no m´ho pot treure ningú». Finalment ha recordat a la nova junta que «som aquí per treballar pel barri i per les persones que hi viuen».

Posteriorment ha assegurat a Regió7 que amb 71 anys ara li toca és «relaxar-me i valorar el que s´ha fet. El barri ha canviat gràcies a l´entitat veïnal, no al Rueda, i a la gent».

Del nou president ha destacat que és jove, amb implicació a la Font com a demostrat a la junta de veïns. «És el millor que podríem trobar i tindrà capacitat per captar gent jove i renovar l´associació».

Said Ghoula va arribar a Manresa el 1978 «Sóc manresà com el que més, i fa 18 anys que visc a la Font. El que a mi m´agrada és estar al barri i fer barri». Ha assegurat que el seu projecte serà continuista «perquè les coses s´han fet molt bé». La seva prioritat serà implicar gent jove a l´associació. Treballa com a enginyer de processos a la multinacional Denso.