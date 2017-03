El nou POUM elimina els canvis al convent que ara afavoririen el bisbe

El PSC de Manresa votarà dijous a favor del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Entre els motius que argumenta per passar de l'abstenció en l'aprovació inicial al sí en la provisional hi ha que el document «congela» el Pla de Millora Urbana del sector del convent de les Caputxines del carrer Talamanca «per negociar amb el bisbat d'igual a igual».



Cal recordar la polèmica generada ara fa uns mesos quan el bisbat de Vic va anunciar que quedava en suspens el contracte signat entre la Fundació Sociosanitària de Manresa i la comunitat de les monges Caputxines del convent del carrer Talamanca per construir un equipament per a gent gran.



Per facilitar l'operació, el POUM ampliava la part edificada a canvi que se cedís espai per a ús públic.



El PSC va plantejar al govern de CDC-ERC la necessitat que el nou planejament no incorporés finalment els beneficis urbanístics que s'havien fixat en l'aprovació inicial arran d'aquell acord de benefici públic i de consens «que ja no estava gens clar que es pogués desenvolupar», explica el president del grup socialista, Felip González.



La congelació del Pla de Millora Urbana Talamanca, en opinió del PSC, «no hauria d'entorpir les negociacions presents i futures amb el bisbat».



Es tracta, segons Felip González, «de continuar parlant sobre el tema entre la FSSM, l'Ajuntament i el bisbat, però d'igual a igual. Si hi ha acord, ja tramitarem una modificació puntual del POUM. Però, si el nou acord no es produeix, com a mínim el bisbat no es podrà beneficiar d'una requalificació dibuixada per fer possibles uns pactes que ja no hi són».



Afegeix que, «per garantir-ho, es torna a la casella de sortida en planificació urbanística en aquest àmbit, i es manté la qualificació únicament d'equipament religiós estipulada en el planejament del 1997». El PSC és el primer grup de l'oposició que ha avançat la seva intenció de vot en l'aprovació provisional de la revisió del POUM, que es debatrà en una sessió plenària extraordinària convocada per a dijous. Els socialistes es van abstenir el març del 2015 en l'aprovació inicial.





Més habitatge protegit



Un altre argument que posen sobre la taula és que el document definitiu passa a garantir un tant per cent d'habitatge de protecció oficial que se situa finalment en el 33% del total construïble quan, en anteriors documents, havia arribat a ser només del 10%.



També, afirma González, «repesca reserves d'equipament que en el POUM aprovat inicialment es requalificaven. Un dels més destacats: una part del Centre Hospitalari, que passa de requalificar-se com a residencial en la seva totalitat a mantenir-se com a equipament en el 60%».



I es recuperen altres reserves d'equipament que s'havien volgut requalificar i que el document final reconsidera mantenir com a reserva pública: en concret, tres solars a Bufalvent, al sector de les Bases de Manresa, i als Trullols, entre d'altres.



A la Casa Amigant, a tocar de la plaça Major, s'amplien els usos possibles però es descarta la requalificació com a residencial.



«No és el document que hauríem liderat des del PSC, però és un document millor que el que en el seu dia no va aconseguir el nostre suport», afirma González.