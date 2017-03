Protecció Civil de la Generalitat activa l'Alerta NEUCAT per les nevades

Aquesta matinada, poc després de 2/4 de dues, Protecció Civil de la Generalitat activa l´Alerta del Pla especial d´emergències per nevades a Catalunya NEUCAT per les nevades que s´estaven produint en punts de l'interior de Tarragona, de Lleida i de la Catalunya Central, i per les afectacions viàries que s'estaven donant en algunes vies principals i les que preveia que es puguin produir en les properes hores.



Segons el Servei Meteorològic de Catalunya SMC les nevades s´estaven donant entorn als 500 metres i esporàdicament podrien arribar a baixar fins als 300 metres en punts de l'interior de Tarragona, de Lleida i de la Catalunya Centra durant la matinada.



Abertis ha activat el seu PAU en alerta per les afectacions de la neu en l'AP-2. Els Mossos d´Esquadra restringeixen la circulació de vehicles articulats i pesants des de l'entrada de l'AP-2 del Pla de Santa Maria.

Durant la nit, s'ha fet seguiment de possibles incidències a l´A-2 al seu pas per l´Anoia, la Segarra i l´Urgell on nevava però la neu no prenia. Protecció Civil preveu que es poden produir incidències a la zona de la Panadella i al Bruc.



Es recomana fer seguiment de les condicions meteorològiques i extremar les precaucions en cas d´haver d´agafar el cotxe.