Si vius en un d'aquests carrers de Manresa, ara té un nom nou. Descobreix quin

A Manresa hi ha 135 noms de carrers, places i passatges dedicats a persones en què no hi consta el segon cognom, el de la mare. Són cognoms oblidats. Oficialment, això canviarà, i es tindrà en compte el llinatge matern, encara que les plaques que hi ha actualment no es canviaran. Tots els grups municipals de l'Ajuntament de la ciutat han decidit que també es tingui en compte i figuri el llinatge de la mare per reconèixer el paper de les dones en la societat.





En el recompte de carrers, places o passatges dedicats a persones que ha recollit Regió7 hi ha els 135 esmentats. Només 10 d'ells són de dones. S'han descartat els dedicats als sants i santes, que són un total de 61, i de personatges històrics tan a escala de Catalunya, com Abat Oliba, Guifré el Pelós o Jaume I, o bé relacionats amb la ciutat, com Bernat de Cabrera, conseller del rei Pere III de qui es diu que era manresà, o el constructor de la sèquia, Guillem Catà.





S'ha de tenir en compte que fins al segle XIX no es va imposar la norma d'introduir el doble cognom, el patern i el matern. Fins llavors s'utilitzava el del pare o el de la parròquia de procedència. En el llistat de carrers (veure desglossat) s'hi ha inclòs el que hauria de ser el segon cognom d'Ausiàs March perquè se sap que la seva mare es deia Laura Ripoll.





En el recompte tampoc s'hi han inclòs els noms dels grups d'habitatges de la Balconada, que no són pròpiament un carrer. N'hi ha 32, entre els quals només una dona, Víctor Català (Caterina Albert i Paradís). Així mateix, hi ha carrers dedicats a religiosos que es canviaven el nom quan rebien els hàbits. El Germà Isidre, impulsor del col·legi la Salle, es deia Edmundo del Valle Villar.





Hi ha carrers i places, en canvi, que es coneixen popularment amb els dos cognoms, com el car-rer Camps i Fabrés o la plaça Fius i Palà. En aquests casos, el que no es dóna a conèixer és el seu nom de pila.