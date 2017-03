Una dona ferida per la caiguda d'un arbre del pati de Casa Caritat, a Manresa

Una dona va quedar ferida aquest dissabte al vespre quan li va caure al damunt un arbre de grans dimensions al carrer Verge de l´Alba de Manresa.

Els fets es van produir cap a les 9 del vespre. L´arbre era al pati de Casa Caritat. Va caure a la via pública, on en aquell moment hi passava la dona, que va quedar ferida en una cama i va ser traslladada a l´Hospital de Sant Joan de Déu.

Quatre dotacions dels bombers, a més a més de serveis sanitaris i de seguretat es van desplaçar al lloc dels fets per treure la vianant de sota de l'arbre i comprovar que no hi havia ningú més.

L´arbre, jujst davant l'oficina d'ocupació de l'edifici de Casa Caritat, ocupava bona part del carrer. Aquest diumenge al matí ja s'havia enretirat tot a la vorera després de serrar-lo. La Policia Local també ha tancat els accessos als Jardins de Casa Caritat. Quan va caure, una part de l'arbre va quedar enquestat a la tanca de l'edifici.

També dissabte al vespre els bombers van haver de retirar un altra arbre que havia caigut al mig del camí de Vilarasa, a Moià.