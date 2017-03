Queda tallada la línia dels Ferrocarrils entre Manresa i Olesa de Montserrat

La circulació de trens dels Ferrocarrils de la Generalitat està interrompuda entre Manresa i Olesa de Montserrat a causa del descarrilement d´un comboi a primera hora del matí. El trajecte es cobreix amb autobusos.

Els fets han passat a les 6 del matí. Al tren no hi havia ningú, cap usuari. Tan sols el maquinista, que no ha patit cap dany. Segons fonts de Ferrocarrils, s´ha produït el que s´anomena una remuntada de roda. A causa de la pluja hi hauria terra a la via i les rodes del primer cotxe han sortit de la via.

En aquests moments s´estan fent tasques de neteja de la via i les pròpies per retirar el comboi.

Des d'aquest dissabte també hi ha incidències en la línia Manresa-Barcelona de Renfe a causa de la ciaguda d´una catenària a Sant Vicenç de Castellet i de l´aparició d´un esvoranc a Vacarisses. Aquest últm cas va provocar la suspensió del servei entre Terrassa i Manresa durant quatre hores.