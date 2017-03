Rueda posa punt final a 38 anys al davant de l'associació de veïns de la Font

L'històric dirigent veïnal de la Font dels Capellans de Manresa, Josep Rueda, ha posat punt final a 38 anys ininterromputs al capdavant de l'associació de veïns del barri. L'assemblea que es va celebrar ahir a la tarda va triar com a nou president Said Ghoula, enginyer mecànic de 43 anys d'origen magribí que s'està a Manresa des dels 5. En fa 18 que viu a la Font dels Capellans. La candidatura de Ghoula i qui l'acompanyarà a la direcció de l'entitat estava avalada per la junta i va ser escollida per unanimitat.



Rueda es va emocionar en el seu comiat de la presidència de l'associació de veïns. «Després de 38 anys arriba el dia de dir adéu, encara que seguiré al barri», va dir als veïns que van omplir la sala d'actes de la sala polivalent.



Va assegurar que els qui recorden com era el barri el 1975 poden apreciar els canvis que hi ha hagut: «hi havia dificultats i moltes coses a fer. Des de llavors ha canviat gràcies a l'associació de veïns, a tota la gent que hi ha passat i, sobretot, als veïns i veïnes».





Treballar pel barri



A l'assemblea, Rueda va dir que marxa satisfet. «Hauré fet alguna cosa malament, i en demano perdó, però estic content del que s'ha fet bé. I això no m'ho pot prendre ningú». Finalment va recordar a la nova junta i a tots els presents que «som aquí per treballar pel barri i per les persones que hi viuen».



Posteriorment, va assegurar a Regió7 que als 71 anys ara «em toca relaxar-me i valorar el que s'ha fet. El barri ha canviat gràcies a l'entitat veïnal, no a Rueda, i a la gent». Va expressar que continuarà al barri, encara que no amb la mateixa implicació i compromís.



Ja fa més d'un any que Rueda havia expressat el seu desig de deixar la presidència de la Font dels Capellans. A l'assemblea va explicar que ningú no s'havia postulat per rellevar-lo, però «si volem que el barri funcioni cal una entitat veïnal». Per això va proposar la candidatura encapçalada per Ghoula. Del nou president, Rueda va destacar que és jove, 43 anys, i que ha demostrat la seva implicació amb la Font col·laborant amb la junta. «És el millor que podríem trobar i tindrà capacitat per captar gent jove i renovar l'associació».



Al final de l'assemblea, molts veïns i veïnes es van acostar a Rueda per donar-li les gràcies per la dedicació al barri.