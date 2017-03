El casal de La Kampana acollirà un espai de creació artística per a joves

El casal de joves de La Kampana de la plaça d'Icària de Manresa es convertirà en un espai de creació jove. És un dels projeces que ha recollit i assumit la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de les demandes dels joves de la ciutat. Més de 2.000 han participat en una diagnosi sobre les seves necessitats, que es plasmaran al Pla Local de Joventut 2018-2021.

Formació, ocupació, associacionisme i espais juvenils són els temes que més preocupen els joves de Manresa, segons l'esmentada diagnosi.

En formació, els joves reclamen més acompanyament en el procés de transició de l'escola al treball i una orientació més personalitzada. En ocupació, es queixen que l'oferta per a joves és molt limitada, que hi ha dificultats per compaginar la feina i els estudis, i que desconeixen els serveis d'assessorament i orientació laboral existents. També que se'ls demana experiència quan no en poden tenir. Pel que fa a l'associacionisme, «es percep manca de suport de l'Ajuntament a les entitats juvenils» i poca coordinació entre les entitats que hi ha. Finalment, en el capítol d'espais juvenils, consideren que no n'hi ha prou ni d'adequats, i reclamen que siguin en zones cèntriques. Opinen que no hi ha suficient comunicació amb l'Ajuntament.

Segons la regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament, Anna Crespo, una tendència general en la diagnosi que expressen els joves és el desconeixement dels serveis que tenen al seu abast quan, segons la seva opinió, hi són. Per això, «hem de millorar les vies de comunicació. D'informació, n'hi ha, i molta, però hi ha la percepció que no, i s'haurà de treballar per fer-la més visible».

També opina que «els joves valoren molt tenir una persona de referència» a qui adreçar-se i un seguiment de cada cas concret. «Ho veiem en tot, en ocupació i associacionisme, i hi ho haurem de fer. Potser és el signe dels temps», afirma.

El 14 % de la població de Manresa té entre 15 i 29 anys. Si es té en compte la franja que va dels 12 als 34 arriba al 24 % dels prop de 75.000 habitants de la ciutat. «Estem parlant de polítiques que afecten una quarta part de la població de Manresa, segons la regidora Crespo.