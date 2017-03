Inshuti denuncia que el govern de Rwanda obvia el tribunal de drets humans d'Àfrica

L'entitat manesana Inshuti, que vetlla pels drets humans a la zona dels Grans Llacs, ha denunciat que el govern de Rwanda ignora el Tribunal Africà dels Drets Humans i dels Pobles, amb seu a Arusha, Tanzània.



L'executiu ruwandès no s'ha presentat a la vista que s'havia de celebrar per debatre el cas de Victoire Ingabire, la principal dirigent de l'oposició de Rwanda i empresonada en aquest país des del 2010. El 2013 va estar condemnada a 15 anys de presó, sentència que va apel·lar a l'alt tribunal internacional africà. El govern de Rwanda, liderat per Paul Kagame, ha assegurat que el tribunal està corromput. Segons Inshuti, l'estat tem que l'acusin de violació dels drets humans.



El 2015 l'Ajuntament de Manresa va donar suport a la candidatura d'Ingabire al Premi Internacional Catalunya.