Usuaris del bus a Barcelona expressen disgust amb els canvis

Amb l´entrada en vigor de les modificacions introduïdes en el servei de bus entre Manresa i Barcelona per intentar reduir les incidències que es produïen han arribat les primeres queixes d´uns usuaris que consideren que no se´ls ha tingut en compta a l´hora de dissenyar els canvis.

La protesta més aplaudida, fins ara, ha estat la d´una usuària que explicava que havia presentat reclamacions davant la Generalitat i el grup de transport Monbus, al què pertany l´empresa Hispano Igualadina, per la decisió de mig omplir els busos a l´estació perquè després passessin per la parada de Valldaura en comptes d´omplir un dels dos cotxes i que sortís directe cap a Barcelona.

Segons la usuària, s´estava produint una situació de maltracte institucional cap als usuaris d´un servei públic per part de l´Administració que ha dissenyat els nous horaris que «no milloren les condicions de mobilitat d´un trajecte que diàriament han de fer un munt de persones».

La queixa presentada, i secundada per altres viatgers, adverteix que no dotar a les comarques centrals de Catalunya (no només la ciutat de Manresa, ja que són molts els passatgers que es desplacen des d'altres municipis del Bages) d'unes bones condicions de mobilitat «es no dotar-la de condicions de vida dignes i acceptables. Tenim una Renfe obsoleta, uns FGC molt lents i plantejar-se l'opció de transport privat tampoc es viable doncs no tenim autovia, tenim una autopista caríssima (si afegim túnels de Vallvidrera, ens hi deixem el sou) i una C-55 amb una de les sinistralitats mes altes de Catalunya».

Per totes aquestes circumstàncies parla del «maltracte institucional que suposa aquest servei de bus que se'ns ha imposat sense integrar les propostes dels usuaris».



Menys incidències

Per la seva part, l´empresa Hispano Igualadina-Monbus considera que els nous horaris de la línia Manresa-Barcelona que han entrat en vigor corregeixen notables deficiències dels horaris heretats de l'anterior concessió.

La companyia, que assegura que introduint diferents ajustos va aconseguir reduir substancialment el nombre d'incidències des que es va fer càrrec del servei ara fa, al voltant de tres mesos, defensa que els nous horaris s'ajusten molt més a la realitat de pas que els anteriors.

Segons l´empresa, la iniciativa de la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya permetrà a l'empresa pal·liar moltes de les expectatives errònies que la concessió va generar en els usuaris des que a mitjans de desembre va passar a ser assumida per Monbus.

L'empresa afirma que sempre ha complert estrictament, i ho seguirà fent, amb les obligacions concessionals heretades, però ara podrà aplicar millores substancials en el servei gràcies a les directrius emeses per l'Administració competent.

Els canvis van en dues direccions: ajustar els horaris a la realitat de pas i reforçar el servei amb més sortides simultànies des de Manresa i Barcelona a les hores punta.

La primera d'aquestes premisses és considerada especialment important per la companyia, ja que els tres mesos de prestació del servei li van permetre constatar que els errors en els temps de pas dels autobusos arribaven fins a trenta minuts. D'aquesta manera, si el servei de les 6:35 hores, un dels més complexos pel que fa a la intensitat de trànsit, estava estipulat que cobriria el recorregut en 1 hora i 20 minuts, cosa que considera impossible, amb la nova reestructuració assumeix una realitat d´1 hora i 50 minuts.

A més, la reestructuració del servei inclou una modificació puntual important com és el canvi de sentit de circulació a les sortides de les expedicions directes des de Manresa a Barcelona. Aquest canvi reduirà el temps de viatge d'aquestes expedicions en una mitjana de 4 a 6 minuts, s'accedirà igualment a l'autopista C-16 per l'enllaç de Bufalvent i permetrà evitar que quedin passatgers a terra, al fer-se coincidir en les expedicions més demandades amb serveis per parades que amb tot just 10 minuts més de servei absorbeixen tot l'excés de demanda de les expedicions directes.

Hispano Igualadina-Monbus va aplicar des de les primeres setmanes nombrosos ajustos en el servei per reduir les incidències i atendre els suggeriments dels usuaris, essencialment encaminats a reforçar els majors pics de demanda. Ho va fer, això sí, complint sempre amb totes i cadascuna de les expedicions estipulades i amb tots els altres aspectes de l'obligació concessional.

Amb el reforç derivat de la reestructuració que ha entrat en vigor, l'empresa confia que desapareguin o es redueixin al mínim els casos d'usuaris que es veuen obligats a esperar un servei posterior per anar els autobusos complets, encara que sempre podria produir-se alguna disfunció puntual i mínima, difícil de pal·liar sense obviar la rendibilitat de la concessió.

En qualsevol cas, Monbus vol traslladar als usuaris el seu agraïment pels suggeriments plantejats a la companyia en aquests mesos, iniciatives que sens dubte han ajudat a conèixer les necessitats del servei per al disseny dels nous horaris. Així mateix, l'empresa aplaudeix la paciència i comprensió mostrada per les persones afectades per les incidències derivades de l'estricte compliment de les obligacions concessionals per part de Monbus.