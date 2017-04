Les joventuts d'ERC a Manresa recullen queixes del bus a Barcelona

Les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) a Manresa han posat a disposició dels ciutadans unes bústies a l'estació d'autobusos i a la plaça Valldaura, amb l'objectiu de donar veu als usuaris de Monbus que pateixen el seu mal funcionament. Els usuaris també poden efectuar la seva queixa a través d'un formulari en línia. La secció de les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya estudiarà les problemàtiques.



Antecedents

Des del 2010, la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Bages Exprés, formada per les empreses Alsina Graells, Julià i Castellà, havia estat l'empresa encarregada de la gestió dels autobusos entre la capital del Bages i Barcelona. En el seu moment, l'empresa Monbus Hispano Igualadina va presentar recurs sobre la resolució de l'adjudicació, mentre que, l'any passat, el Tribunal suprem va donar la raó a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que donava com a mereixedor de l'adjudicació l'empresa Monbus.

D'aquesta manera, al mes de desembre, es va treure la concessió a l'UTE, segons la JERC, "sense tenir en compte en cap moment l'opinió dels usuaris". Les joventuts d'Esquerra alerten que "des dels primers dies, la gestió ha sigut un desastre: autobusos que no passaven, conductors que no se sabien la ruta i retards constants. Aquests són problemes compartits a Igualada i Vilafranca, on la concessió també és de Monbus".

En el cas de Manresa, la Generalitat va obrir un expedient sancionador en menys d'una setmana, però els problemes persisteixen. Per això, les JERC d'aquestes tres localitats van fer una roda de premsa conjunta a Manresa, per posar sobre la taula la problemàtica.

D'altra banda, la JERC destaca que els problemes a l'empresa Hispano Igualadina van començar quan aquesta va ser comprada per la gallega Mombus. La JERC denuncia que el seu president, Raúl López, ha estat imputat en casos de corrupció com l'Operació Cóndor. Per això, no s'entén com se li donin noves concessions o pugui entrar a concursos de creditors.