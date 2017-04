El Premi Protagonistes del Demà reconeix Mònica Torra, de La Salle Manresa

"Trenquem el present per construir un futur millor" és el lema que va defensar en la seva intervenció Mònica Torra, estudiant de La Salle Manresa, que aquest dimecres va ser escollida guanyadora del XXVI Premi Protagonistes del Demà que organitza el Rotary Club de Manresa-Bages. La jove, que té 18 anys i que estudia segon de Batxillerat científic, va rebre el guardó després d´una jornada d´activitats que va tenir lloc a Les Comes i que va comptar amb la participació de 50 joves de 13 centres educatius del Bages i el Moianès.

Èxit, cooperació, lideratge, emprenedoria, solidaritat i treball en equip són alguns dels temes i valors que es van debatre i, alhora, posar en pràctica durant la jornada, que va combinar les ponències amb diferents activitats de caire més pràctic, que els participants van fer en grup.

Va ser sobretot arran d´aquestes activitats en grup que els alumnes van interactuar entre ells i van poder debatre sobre diferents temàtiques que els preocupen, com per exemple els estudis i el seu futur professional. Cada grup va elegir els seus representants, que van ser els nou finalistes de la XXVI del premi. El jurat, format per representants del Rotary Club Manresa-Bages, Les Comes i La Caixa, va escoltar detalladament la intervenció que va fer cada un dels finalistes abans de prendre la decisió.

En el seu discurs, la guanyadora va esperonar els seus companys a canviar el que sigui necessari del dia a dia per aconseguir un millor futur i a no deixar-se vèncer pel fracàs. Com a exemple, va parlar de la revolució literària que hi va haver a mitjans del segle XX per aconseguir trencar la mètrica establerta. També va parlar de l´esforç i de la implicació personal. "Qui fa tot el que pot no està obligat a més", va dir en aquest sentit. Torra va fer una valoració molt positiva de l´experiència viscuda durant el dia, especialment de les ponències i del fet d'haver conegut nous companys i companyes, amb qui va poder compartir inquietuds. La recompensa que va endur-se consisteix en un viatge i una estada en un Camp del Rotary a un país europeu.



Desenvolupament de la jornada



La inauguració de la jornada va comptar amb la participació de l´alcalde de Súria, Josep M. Canudas, i el president del Rotary Club de Manresa-Bages, David Augé. La primera intervenció va anar a càrrec de Carles Pachón, baríton bagenc premiat en una de les edicions de Protagonistes del demà, que va explicar què va significar per ell el premi i la seva experiència professional. Posteriorment hi va haver dues ponències, a càrrec de l´escriptora Teresa Baró, experta en comunicació personal en l´àmbit personal, i d´Anna Rosa Cisquella, directora de Dagoll-Dagom i coordinadora general de l´empresa 3XTR3S.

Entremig hi va haver una part més pràctica, en què els participants van haver de superar proves de lideratge, perícia, orientació i valors en grups. També van fer una baixada en tirolina i una plantada simbòlica d´oliveres. La valoració final que van fer els nois i noies de la jornada va ser molt positiva.

El premi Protagonistes del Demà, el reconeixement Rotary a la joventut del Bages, va néixer l'any 1991 en el sí de l'entitat manresana amb l'objectiu de donar a conèixer l'esperit emprenedor i els valors humans dels més joves. Des d'aleshores, ha tingut una trajectòria creixent i s'ha consolidat com un dels premis amb més prestigi de la comarca. De fet, ha estat un guardó que ha generat tant interès en el sí del Rotary que l'entitat l'ha exportat a la resta de l'estat.